Die 30-Prozent-Vorgabe für sozialen Wohnraum wird ausgesetzt. Stattdessen setzt Fellbach bei Neubauprojekten auf flexible und individuelle Lösungen.

Dirk Herrmann 22.05.2025 - 12:24 Uhr

Kaum hatte Gabriele Zull vor bald neuen Jahren ihr Amt an der Spitze der Stadt am Fuße des Kappelbergs angetreten, da forcierte sie als eine der ersten Zielvorgaben die Fellbacher Wohnbauoffensive. Die Bilanz ist durchwachsen. Etliche vormalige Brachen wurden durch Neubaugebiete ersetzt. Doch wie in fast allen anderen Orten im Land, so stagniert auch Fellbach derzeit in diesem Segment.