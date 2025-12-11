Der Fellbacher Stadtseniorenrat ist in großer Sorge. Die Sparvorschläge der Verwaltung liefen auf ein Ende des Forums Fellbach hinaus.
11.12.2025 - 13:10 Uhr
Die Verwaltung und die Gemeinderäte der Stadt Fellbach (Rems-Murr-Kreis) werden am kommenden Dienstag erstmals öffentlich das sogenannte Konsolidierungspaket vorstellen. Dabei geht es um die geplanten Sparmaßnahmen, damit die Stadt im März einen genehmigungsfähigen Haushalt für 2026 aufstellen kann. Und die Vorschläge, wo Geld zu kürzen wäre, haben es offenkundig in sich.