Neun Jahre nach der Insolvenz der ersten Tower-Bauherren übernimmt die regional tätige Immobilienfirma eines aus Fellbach stammenden Unternehmers das unvollendete Super-Hochhaus.
09.08.2025 - 10:58 Uhr
Kleine Entdeckungen am Straßenrand sind oft belanglos und meist nicht der Rede wert. Manchmal allerdings sind sie womöglich auch Indizien für ein ganz großes Thema. Diese Gedanken beschlichen Radler, Fußgänger oder Autofahrer dieser Tage, wenn sie in der Nähe des Fellbacher Super-Hochhauses Schwabenlandtower im Schritttempo im Stau vor dem gesperrten Stadttunnel unterwegs waren.