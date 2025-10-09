Feministische Ausstellung im Osten „Gyn-Gym“: Wie sieht deine Vulva aus?
Der Projektraum Ostend wird zur inszenierten Frauenarztpraxis – mit Vulva-Workshops, feministischer Kunst und einem „Museum der Menstruation“. Bis 26. Oktober.
Der Projektraum Ostend war schon vieles: Kiosk, Versicherungsbüro, Pommes-Bude. Aktuell befindet sich in den Räumlichkeiten in der Achalmstraße 18 das „Gyn-Gym“, das an eine gynäkologische Praxis erinnert. Alles im Rahmen der Kunst versteht sich.