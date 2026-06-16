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  4. Gretchen bekommt ihre eigene Geschichte

Feministisches Stück in Stuttgart Gretchen bekommt ihre eigene Geschichte

Feministisches Stück in Stuttgart: Gretchen bekommt ihre eigene Geschichte
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Szene aus „Faust. Margarete // Gretchen wants a full story“ Foto: Studio-Theater

Ein neugegründetes Fraunkollektiv geht dem vernachlässigen „Faust“-Stoff auf den Grund – jetzt auch im Studio-Theater.

Man muss keine feministische Brille aufsetzen, um die entsetzliche Lücke in Goethes „Faust“ zu sehen. Für den Titelhelden, der sich auf Sinnsuche begibt und erfahren will, „was die Welt im Innersten zusammenhält“, interessiert sich der Dichter sehr.

 

Wofür er sich kaum interessiert, ist die Frau, die dem Streben des gelehrten Mannes vorübergehend einen Sinn zu geben vermag: Gretchen. „Meine Ruh ist hin / Mein Herz ist schwer; / Ich finde sie nimmer / und nimmermehr“, sinniert die Verliebte, die noch ein Mädchen ist und die von Faust, der bald zum Greis wird, um den Verstand gebracht wird. Nach der Verführung aber haben es Goethe und Faust eilig. Ein paar Szenen nur – und Gretchen ist erledigt. Als Dramenfigur und als Mensch: Geschwängert und sitzen gelassen tötet sie das Neugeborene, landet im Kerker, verfällt dem Wahn und stirbt. Eine Hauruck-Vernichtung. Und Faust? Dem spendiert Goethe noch Teil zwei der Tragödie.

Mit Geige, Gesang, Klavier und elektronischer Klangkunst.

„Faust ist ein Arschloch“ hieß es vor zehn Jahren bei Frank Castorf, als er dem Klassiker aller Klassiker an der Berliner Volksbühne einen langen kurzen Prozess machte. Auch wenn sie gegen dieses harsche Urteil nichts einzuwenden hat, ist es Annika Spegg und ihrem neugegründeten Kollektiv doch wichtig, sich von der Fixierung auf Goethes Titelfigur zu lösen. „Die Selbstfindungsreise des Mannes, die Gelehrtentragödie, ist oft genug erzählt worden“, sagt Spegg, „uns interessiert, was dahinter verschwindet: die Geschichte von Gretchen, die nur lückenhaft dargestellt wird, obwohl sie gewichtiger ist als Fausts Sinnkrise. Gretchen verliert ihre soziale Stellung und sogar ihr Leben.“ Es ist diese „skandalös unterbelichtete“ Gretchentragödie, mit der die vier Künstlerinnen nun im Stuttgarter Studio-Theater gastieren. „Faust. Margarete // Gretchen wants a full story“ lautet der umständliche, aber zutreffende Titel der Performance.

Gretchens „ganze Geschichte“ also. Das heißt: Wie wurde ihre Tragödie in der Zeit nach Goethe bearbeitet? Und warum wurden ihre Erfahrungen, die sehr körperlich waren – Schwangerschaft, Geburt, Tod des Kindes – dabei ausgespart, vor allem in der romantischen Musik? Denn das bietet der vielversprechende Abend neben Schauspiel- und Sprechkunst eben auch: klassische Musik, vorgetragen vom Quartett der Frauen, die allesamt an Musikhochschulen studiert haben und ihre Gretchen-Erkundung deshalb als „feministisches Kammermusiktheater“ bezeichnen – mit Geige, Gesang, Klavier und elektronischer Klangkunst.

Passt perfekt ins Programm

Uraufgeführt wurde „Gretchen wants a full story“ Ende Mai in einem freien Theater in Leipzig. Dort wurde die Truppe der Musik-Performerinnen, die alle um die dreißig sind, auch gegründet. Dass sie jetzt auf ihrer zweiten Station im Studio-Theater gastieren, hängt mit der Gründerin des Kollektivs zusammen. Annika Spegg wurde nicht nur in Stuttgart geboren, sondern hat hier auch Geige studiert, zudem Germanistik und Philosophie in Freiburg und Dramaturgie in Leipzig. Interdisziplinär ausgebildet bringt sie alle Voraussetzungen mit, um dem Gretchen-Stoff in Theorie und Praxis auf den Grund zu gehen.

Dass sie’s mit ihren Genossinnen auf strikt feministische Weise tut, passt natürlich perfekt ins Programm der seit zwei Jahren im Studio-Theater amtierenden Intendantin. Von Anfang an hat Daniela Urban konsequent Frauenthemen auf die Bühne gebracht und damit eine Nische besetzt, die in der Theaterstadt Stuttgart offensichtlich noch frei war. Ihr Laden brummt.

Faust. Margarete // Gretchen wants a full story. Aufführungen am 25., 26. und 27. Juni. Im Anschluss an die letzte Vorstellung findet auch das Sommerfest des Studio-Theaters statt.

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