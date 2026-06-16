Feministisches Stück in Stuttgart Gretchen bekommt ihre eigene Geschichte
Ein neugegründetes Fraunkollektiv geht dem vernachlässigen „Faust“-Stoff auf den Grund – jetzt auch im Studio-Theater.
Ein neugegründetes Fraunkollektiv geht dem vernachlässigen „Faust“-Stoff auf den Grund – jetzt auch im Studio-Theater.
Man muss keine feministische Brille aufsetzen, um die entsetzliche Lücke in Goethes „Faust“ zu sehen. Für den Titelhelden, der sich auf Sinnsuche begibt und erfahren will, „was die Welt im Innersten zusammenhält“, interessiert sich der Dichter sehr.