„Stoppt Femizide“ ist das Thema einer Kundgebung, mit der das Frauenkollektiv Stuttgart an die getötete Pflegehelferin Maha D. erinnert.
03.02.2026 - 18:58 Uhr
Auf dem betonierten Platz neben dem Kollegiengebäude II der Uni, gegenüber dem Katharinenhospital, steht am Dienstagabend eine kleine Gruppe, überwiegend Frauen. Sie kannten Maha D. nicht. Aber sie trauern um sie. Und sie sind wütend. Wieder eine Frau ermordet, weil sie eine Frau ist, ein Femizid. „Fast jeden Tag geschieht in Deutschland ein Femizid“, sagt eine Sprecherin des Frauenkollektivs Stuttgart. Die Organisation hat zu der Kundgebung und Gedenkfeier eingeladen: Gedenken an Maha D., demonstrieren mit dem Motto „Femizide stoppen“.