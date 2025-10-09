 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Region
  4. Landkreis Ludwigsburg

  6. Ehefrau erstochen? „Das war ich“ – Angeklagter gegenüber Polizei geständig

Femizid in Remseck Ehefrau erstochen? „Das war ich“ – Angeklagter gegenüber Polizei geständig

Femizid in Remseck: Ehefrau erstochen? „Das war ich“ – Angeklagter gegenüber Polizei geständig
1
Nach der Tat sind vor dem Wohnhaus der Familie Blumen niedergelegt worden. Foto: Anna-Sophie Kächele

Am zweiten Tag im Mordprozess gegen einen 48-jährigen Mann aus Remseck (Kreis Ludwigsburg) haben sich die Richter mit vielen Zeugen ein Bild vom Tatort gemacht.

Nicht weniger als neun Zeugen haben die Richter der 9. Großen Strafkammer am zweiten Tag im Prozess gegen einen 48-jährigen Mann aus Remseck-Neckargröningen angehört, der sich seit Ende September wegen Mordes an seiner Ehefrau vor dem Stuttgarter Landgericht verantworten muss. Die Staatsanwaltschaft sieht laut Anklage das Mordmerkmal der Heimtücke als erfüllt an, da der gelernte Raumausstatter seine gleichaltrige Frau, die beim TV Aldingen als Elternvertreterin überaus engagiert gewesen war, im Schlaf überrascht habe.

 

Er soll am Morgen des 20. März dieses Jahres gegen 5.50 Uhr von der Couch aufgestanden sein, wo er getrennt von seiner Frau geschlafen habe, und mit einem japanischen Küchenmesser mit einer 13,5 Zentimeter langen Klinge bewaffnet ins Schlafzimmer gegangen sein. Dort hat er laut Anklage auf seine Frau, deren Wecker stets auf 6 Uhr gestellt gewesen war, mehrfach eingestochen – als sie noch schlief oder aus dem Schlaf hochgeschreckt war. Sicher sei, dass sie versucht habe, die Angriffe abzuwehren und dabei zahlreiche Verletzungen erlitten habe. Ein Gutachter zählte 25 Stich- und Schnittverletzungen, zum Tod führten ein Stich ins Herz und der starke Blutverlust.

24-jähriger Ersthelfer war zuerst vor Ort

Möglicherweise wollte sich der Angeklagte nach der Tat selbst das Leben nehmen. Der 48-Jährige fügte sich nach der Tat schwere Stichverletzungen zu und wurde fast drei Wochen lang im Krankenhaus behandelt. Hintergrund der Tat soll der Trennungswunsch der Frau sein. Der Angeklagte wollte sich auch am zweiten Prozesstag nicht öffentlich zum Tatvorwurf äußern und verwies auf seine Aussage, die er gegenüber dem Sachverständigen gemacht habe. Diese wurde jedoch noch nicht öffentlich bekannt. Daher vernahmen die Richter am zweiten Prozesstag mehrere Sanitäter und Polizisten, die als erste am Tatort waren, um einen Eindruck von der Szenerie in der Ehewohnung in Neckargröningen zu gewinnen.

Unsere Empfehlung für Sie

Tötungsdelikt in Remseck: Femizid? Prozess gegen Ehemann hat begonnen

Tötungsdelikt in Remseck Femizid? Prozess gegen Ehemann hat begonnen

Seit einem halben Jahr sitzt ein 48-Jähriger aus Remseck in Untersuchungshaft, weil er seine Ehefrau erstochen haben soll. Nun hat der Prozess vor dem Landgericht Stuttgart begonnen.

Ein 24-jähriger Ersthelfer, der als Erster am Tatort war, erklärte, die Einsatzmeldung sei „sehr schwammig“ gewesen, es sei von einer „stark blutenden Wunde“ die Rede gewesen. Als er ins Schlafzimmer gekommen sei, habe er sofort gesehen, dass die Frau bereits tot war. Der Angeklagte sei neben ihr auf dem Bauch gelegen, daneben ein blutverschmiertes Messer. Er habe sich dann aus Sicherheitsgründen erst zurückgezogen und die Polizei und Verstärkung angefordert. Mit einem Sanitäter sei er kurz darauf nochmals ins Schlafzimmer gegangen und habe das Messer mit einem Handtuch weggenommen und im Flur abgelegt. Anschließend habe er sich um die 14 und 15 Jahre alten Söhne gekümmert. „Man hat dem Mann die Trauer angesehen, er hatte geweint und sich geschnäuzt“, erklärte der Ersthelfer.

Geständnis beim Klicken der Handschellen

Ein 26-jähriger Sanitäter ergänzte, der Angeklagte sei „motorisch unruhig“ gewesen und habe sich „hin und her bewegt“. Als der erste Polizist am Tatort eingetroffen sei, habe er gerade die Schnittwunde des Angeklagten knapp oberhalb des Herzens versorgt. „Er war wohl nicht Herr seiner Sinne und hat uns nicht richtig wahrgenommen“, meinte der Sanitäter. Auffällig sei gewesen, dass er einmal noch den Arm über den Bauch seiner Frau gelegt habe. Anschließend berichtete der Sanitäter, wie er dafür gesorgt hatte, dass die Kinder aus der Situation herauskommen und diese in einen Rettungswagen brachte.

Unsere Empfehlung für Sie

Nach Femizid: Große Anteilnahme – 25 000 Euro für Söhne der getöteten Remseckerin

Nach Femizid Große Anteilnahme – 25 000 Euro für Söhne der getöteten Remseckerin

Nachdem eine Remseckerin mutmaßlich von ihrem Mann getötet wurde, hat der TV Aldingen einen Spendenaufruf gestartet. Dabei spendeten so viele Menschen Geld, dass eine zweite Aktion nötig ist. Doch an dieser Stelle hört die Anteilnahme nicht auf.

Der Polizeibeamte, der als Erster am Tatort war, berichtete, der Angeklagte habe, als er ihn angesprochen und ihm die Handschellen angelegt hatte, spontan gesagt „Das war ich“. Auf seine Frage, ob er sich seine Verletzungen selbst zugefügt hätte, habe er genickt und erklärt: „Ihr braucht mir nicht zu helfen“. Diese spontanen Geständnisse bestätigte ein 33-jähriger Notfall-Sanitäter, der mit dem Beamten im Zimmer war.

Der Prozess wird am 23. Oktober fortgesetzt, das Urteil soll am 4. Dezember verkündet werden.

Weitere Themen

TikTok-Trend in Marbach: Pudding mit der Gabel – Ist das cool oder „nicht so intellektuell“?

TikTok-Trend in Marbach Pudding mit der Gabel – Ist das cool oder „nicht so intellektuell“?

Ein TikTok-Trend macht Schule – Pudding mit der Gabel zu essen, löst am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Marbach (Kreis Ludwigsburg) eine Diskussion um Pro und Kontra aus.
Von Oliver von Schaewen
Bönnigheim: Scheiben eingeschlagen – Mehrere Autos in der Nacht aufgebrochen

Bönnigheim Scheiben eingeschlagen – Mehrere Autos in der Nacht aufgebrochen

In zwei Nächten in Folge wurden in Bönnigheim (Kreis Ludwigsburg) die Scheiben von Autos eingeschlagen. Anschließend durchsuchten die Täter die Fahrzeuge.
Von Julia Amrhein
Uneinigkeit in Wolfsölden: Eigentümerin stellt sich quer – Dorf bleibt ohne Hochwasserschutz

Uneinigkeit in Wolfsölden Eigentümerin stellt sich quer – Dorf bleibt ohne Hochwasserschutz

Der Affalterbacher Teilort Wolfsölden (Kreis Ludwigsburg) versinkt nach Starkregen regelmäßig im Schlamm. Der Bau eines Rückhaltebeckens scheitert am Nein einer Partei.
Von Oliver von Schaewen
Betrug in Gerlingen: Täter erbeutet Bargeld

Betrug in Gerlingen Täter erbeutet Bargeld

Unter einem dreisten Vorwand verschafft sich ein Unbekannter Zutritt in die Wohnung einer Seniorin. Mit fatalen Folgen.
Von Franziska Kleiner
Trickdiebe in Bietigheim-Bissingen: Helferin entpuppt sich als Trickdiebin – Seniorin fordert Schmuck zurück

Trickdiebe in Bietigheim-Bissingen Helferin entpuppt sich als Trickdiebin – Seniorin fordert Schmuck zurück

Einer 89-Jährigen sind am Mittwoch auf einem Parkplatz in Bietigheim-Bissingen ihre Einkäufe heruntergefallen. Eine vermeintliche Helferin hatte jedoch nichts Gutes im Sinn.
Von Julia Amrhein
Pläne in Steinheim: Bauprojekt für 19 Millionen Euro: Wohnungen, Praxen und Café in zentraler Lage

Pläne in Steinheim Bauprojekt für 19 Millionen Euro: Wohnungen, Praxen und Café in zentraler Lage

Auf einer zentral gelegenen Brachfläche in Steinheim (Kreis Ludwigsburg) soll ein Dienstleistungszentrum mit Wohnungen entstehen. Der Spatenstich rückt näher.
Von Christian Kempf
Unfallflucht in Ludwigsburg: E-Scooter-Fahrer fahren Mädchen um – und machen sich aus dem Staub

Unfallflucht in Ludwigsburg E-Scooter-Fahrer fahren Mädchen um – und machen sich aus dem Staub

Zwei Fußgängerinnen sind am Römerhügel in Ludwigsburg von zwei Männern auf E-Scootern umgefahren worden. Anschließend setzten diese ihre Fahrt einfach fort.
Von Julia Amrhein
SGV Freiberg: Neuer Ärger in Freiberg: Doch kein Flutlicht fürs Wasenstadion

SGV Freiberg Neuer Ärger in Freiberg: Doch kein Flutlicht fürs Wasenstadion

Zwischen der Stadt und dem SGV Freiberg kocht ein Konflikt wieder hoch, der eigentlich befriedet schien. Gleichzeitig scheint der Club ein Stadion für die Zukunft gefunden zu haben.
Von Maximilian Kroh
Vielfältige Live-Auftritte: Breuningerland Ludwigsburg wird im Oktober zur Manege

Vielfältige Live-Auftritte Breuningerland Ludwigsburg wird im Oktober zur Manege

Im Oktober präsentiert das Breuningerland Ludwigsburg unter dem Motto „The Grand Stage“ ein buntes Programm mit Artistik, Tanz, Musik, Zauberei und Mitmachaktionen.
Von Nicole Töppke
Sammelaktion im Kreis Ludwigsburg: Licht für die Ukraine – Katholische Kirche sammelt über eine halbe Tonne Wachs

Sammelaktion im Kreis Ludwigsburg Licht für die Ukraine – Katholische Kirche sammelt über eine halbe Tonne Wachs

Mehrere Katholische Kirchengemeinden im Kreis Ludwigsburg haben Wachs- und Kerzenreste gesammelt. Aus diesen werden in der Ukraine nun Büchsenlichter hergestellt.
Von Julia Amrhein
Weitere Artikel zu Remseck am Neckar Landgericht Stuttgart Femizid Mord Neckargröningen
 