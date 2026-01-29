Femizid in Stuttgart Wieder Pflegeschülerin im Wohnheim getötet – was bisher bekannt ist
Die Polizei findet am Dienstag eine Tote in einem Wohnheim an der Türlenstraße in Stuttgart. Was bisher bekannt ist.
Die Nachricht von einer Toten in der Nachbarschaft hat sich am Donnerstagvormittag noch nicht bei allen herumgesprochen an der Türlenstraße. „Was, ein Mord, hier?“ sagte eine 37-Jährige, die auf dem Weg zum Einkaufen ist. „Eine junge Frau? Das ist ja furchtbar, da war doch erst neulich was!“ schiebt sie nach – und zieht das Handy, um den neuen Fall nachzulesen.