Femizid in Stuttgart: Wieder Pflegeschülerin im Wohnheim getötet – was bisher bekannt ist

Die Nachricht von einer Toten in der Nachbarschaft hat sich am Donnerstagvormittag noch nicht bei allen herumgesprochen an der Türlenstraße. „Was, ein Mord, hier?“ sagte eine 37-Jährige, die auf dem Weg zum Einkaufen ist. „Eine junge Frau? Das ist ja furchtbar, da war doch erst neulich was!“ schiebt sie nach – und zieht das Handy, um den neuen Fall nachzulesen.

Noch ist nicht klar, dass nicht nur die Straße die gleiche ist – auch die Tat erinnert erschreckend genau an das, was hier im August 2023 geschehen ist – was die Passantin noch so präsent hatte, das sie es „neulich“ nannte. Denn nach Informationen unserer Zeitung ist das Tötungsdelikt wieder in einem Wohnheim des Stuttgarter Klinikums geschehen, und wieder hat es eine Frau getroffen, die eine Ausbildung zur Pflegerin macht - wie bei einem Fall im Sommer 2023. Das wird sich im Laufe des Tages erst herausstellen.

Das Opfer ist eine 31 Jahre alte Frau. Die Polizei meldet am Donnerstag, dass sie am Dienstagmorgen nicht zur Arbeit gekommen sei und der Arbeitgeber deshalb um 10.30 Uhr die Polizei alarmiert habe. Die fuhr aufgrund der Vermisstenmeldung zur Wohnanschrift der Frau – und ging in ihre Wohnung. Dort fanden sie die 31-Jährige tot vor. Eine Obduktion am Mittwoch habe ergeben, dass sie gewaltsam zu Tode gekommen sei. Ein 32-jähriger Bekannter ist bereits festgenommen worden. Er soll die Tat bestreiten, aber dringend tatverdächtig sein.

Dem Vernehmen nach waren die Frau und der Tatverdächtige wohl liiert. Demnach würde es sich bei der Tat um einen Femizid handeln – ein Tötungsdelikt in einer Partnerschaft, dem die Frau zum Opfer fällt, auch definiert als höchste Form der geschlechterbezogenen Gewalt. Über die Gründe, warum der Mann gewalttätig geworden sein soll, ist noch nichts nach außen gedrungen. Die beiden sollen nicht nach hiesigem Recht, aber nach islamischem Recht verheiratet gewesen sein.

Wieder muss die Polizei einen Fall an der Türlenstraße aufklären. Foto: StZN

Die Polizei meldet, der Mann habe palästinensische Wurzeln. Seine Staatsangehörigkeit sei aber nicht geklärt. Er wurde nach der Festnahme einem Haftrichter vorgeführt und kam in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, um seine Tatbeteiligung, den genauen Tatablauf, den Zeitpunkt der Tat und die Hintergründe – vor allem das Motiv – herauszufinden.

Im August 2023 war eine Pflegeschülerin von einem Ex-Partner getötet worden. Auch er kam zu ihr in die Wohnung. Auch damals wurde die Tote von der Polizei in ihrer Wohnung gefunden. Jedoch war es nicht der Arbeitgeber, sondern Nachbarn, die damals Alarm geschlagen hatten. Denn im Hochsommer machte sich nach wenigen Tagen Verwesungsgeruch bemerkbar, der aus der Wohnung ins Treppenhaus drang.

Der zur Tatzeit 39-jährige Exfreund gestand vor Gericht die Tat. Er hatte die 32-Jährige mit 22 Messerstichen getötet. Am Stuttgarter Landgericht wurde er im Juni 2024 zu einer Haftstrafe von 15 Jahren verurteilt. Er soll Angst gehabt haben, Unterhalt zahlen zu müssen, weil die Frau behauptet hatte, schwanger zu sein.