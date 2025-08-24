Ferienbaustelle in Stuttgart: Wagenburgtunnel zwei Wochen länger gesperrt

Risse in den Wänden, abgeplatztes Mauerwerk und rostige Stahlträger. Die vergangenen Jahrzehnte sind nicht spurlos am Wagenburgtunnel vorbeigegangen. Besonders in Mitleidenschaft wurden die Abluftkanäle an den beiden Portalen gezogen. Seit Herbst 2022 waren sie eingerüstet, damit kein Gestein mehr auf die Fahrbahn fallen konnte. Derzeit werden sie für rund 580 000 Euro erneuert. Die riesigen Krümmer aus rissigem Stahlbeton werden durch eine gebogene Stahlkonstruktion ersetzt. „Eine filigranere Lösung“, sagt Anja Vollrath vom städtischen Tiefbauamt.