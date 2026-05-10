Am letzten Bundesliga-Spieltag kann es bei einem Kantersieg der TSG zu einer kuriosen Konstellation kommen. Ein Blick in die Regularien.
10.05.2026 - 10:30 Uhr
Zugegeben, das Szenario ist nicht sonderlich wahrscheinlich – aber eben auch nicht völlig auszuschließen. Sollte der VfB Stuttgart am letzten Bundesliga-Spieltag mit 2:1 bei Eintracht Frankfurt gewinnen und zeitgleich die TSG Hoffenheim einen 6:0-Kantersieg bei Borussia Mönchengladbach landen, hätte das tabellarisch ein vollständiges Patt zur Folge.