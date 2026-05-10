Am letzten Bundesliga-Spieltag kann es bei einem Kantersieg der TSG zu einer kuriosen Konstellation kommen. Ein Blick in die Regularien.

Zugegeben, das Szenario ist nicht sonderlich wahrscheinlich – aber eben auch nicht völlig auszuschließen. Sollte der VfB Stuttgart am letzten Bundesliga-Spieltag mit 2:1 bei Eintracht Frankfurt gewinnen und zeitgleich die TSG Hoffenheim einen 6:0-Kantersieg bei Borussia Mönchengladbach landen, hätte das tabellarisch ein vollständiges Patt zur Folge.

Sebastian Hoeneß und der VfB haben den Einzug in die Champions League in der eigenen Hand. Foto: Baumann/Hansi Britsch Beide Mannschaften stünden dann bei 64 Punkten und 71:48 Toren. Laut DFL-Regularien kommt in diesem Fall als nächstes der direkte Vergleich in dieser Saison zum Tragen, der aber ebenfalls ausgeglichen ausfällt: Im Hinspiel in Stuttgart trennten sich beide Teams 0:0, im Rückspiel in Sinsheim 3:3. Da der VfB aber in diesen Duellen mehr Auswärtstore erzielt hat, würde er in der Abschlusstabelle den entscheidenden vierten Platz vor der TSG einnehmen und in die Champions League einziehen.

Übrigens: Wäre auch die Zahl der Auswärtstreffer im direkten Vergleich identisch gewesen, hätte als nächstes die Gesamtzahl der in dieser Saison in der Fremde erzielten Tore den Ausschlag gegeben – und danach als finale Option ein Entscheidungsspiel auf neutralem Platz angestanden. Dazu wird es aber definitiv nicht kommen.