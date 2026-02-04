Fernsehturm wird 70 Der lange Lulatsch braucht ein Lifting
70 Jahre hat der Fernsehturm auf dem Buckel. Folgerichtig wird 70 Stunden Geburtstag gefeiert. Als Geschenk bekommt der Turm eine Schönheits-OP.
Aller Anfang ist schwer. Man schimpfte über „ein Schandmal“, bruddelte über gefällte Bäume und prophezeite, der Turm werde umfallen. War ja schließlich ganz neu, diese Art des Bauens. Stadträte und Verwaltung zählten gleichfalls zu den Kritikern, Geld gab es keines, der Süddeutsche Rundfunk baute alleine. 4,2 Millionen Mark kostete das bis zur Einweihung am 5. Februar 1956.