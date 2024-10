In Feuerbach erweitert die EnBW gerade ihr Fernwärmenetz. Um die Ausbauziele bis 2035 zu erreichen, müsste es zeitgleich 15 Baustellen dieser Art in Stuttgart geben – pro Jahr.

Die Sieglestraße in Stuttgart-Feuerbach liefert eine Ahnung. So wie dort müsste es in der Stadt in den nächsten Jahren an etlichen Stellen aussehen. Die Kreuzung zur Siemensstraße ist gesperrt, auf rund 30 Metern Länge ist die Hälfte der Fahrbahn ein Baustellenschacht. Arbeiter der EnBW verlegen dort gerade Fernwärmeleitungen. Die Rohre sind gut zu erkennen durch ihre dicke, gelbe Isolierung.