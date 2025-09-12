Die Preisträger der Ferry-Porsche-Challenge 2025 stehen fest. Ausgezeichnet wurden 50 gemeinnützige Initiativen, die Kindern „Chancen zu wachsen“ geben. Vier kommen aus Stuttgart.
Ein lauter Schrei: „Ja!“, entfährt es einer der Nominierten, als der Name ihres Vereins als Preisträger genannt wird. Der Saal lacht. Alle freuen sich mit. Die Auszeichnungen an sich und das großzügig bemessene Preisgeld geben reichlich Anlass dazu. Insgesamt eine Million Euro schüttet die Porsche-Stiftung an diesem Donnerstagnachmittag im Porsche-Museum bei der Preisverleihung der diesjährigen Ferry-Porsche-Challenge aus – verteilt auf drei erste Preise mit je 75 000 Euro, sechs zweite Preise mit je 50 000 Euro und neun dritte Preise mit je 25 000 Euro. Dazu kommen zwei Sonderpreise für herausragende Projekte mit je 50 000 Euro und zehn weitere Preise für die Nominierten mit je 10 000 Euro sowie 20 sogenannte Anschubpreise mit je 2500 Euro. Alles zusammen 50 Preise. Ein großes Füllhorn.