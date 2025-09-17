550 Gäste, darunter Winfried Ketschmann, Muhterem Aras und Eric Gauthier, feiern im Wizemann den 80. Geburtstag der Stuttgarter Zeitung – mit Lob, Musik und persönlichen Geschichten.
17.09.2025 - 20:50 Uhr
Es gibt ein Ritual im Hause Nopper. Morgens gegen 6.30 Uhr eilt der Ehemann oder die Ehefrau zum Briefkasten, um die Stuttgarter Zeitung herauszuholen. Die Lektüre gehört für das Paar zum Frühstück wie der Kaffee. Nur dann kann der Tag gut beginnen, wenn der Stuttgarter OB Frank Nopper bereits daheim die wichtigsten Artikel gelesen hat, also gut vorbereitet gegen acht Uhr im Rathaus ankommt.