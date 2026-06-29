Rund 20 Organisationen wenden sich in Herrenberg am Samstag, 4. Juli, mit einem Fest für Vielfalt und Menschenwürde gegen Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit.

Musik, Tanz, Spiel und Reflexion über Demokratie und Toleranz: Beim Fest für Vielfalt und Menschenwürde am Samstag, 4. Juli, von 14 bis 18.30 Uhr auf dem Gelände vor der Marienstraße 21 erwartet Groß und Klein ein vielseitiges Programm. Die Veranstaltung wird vom Herrenberger Demokratie-Bündnis in Kooperation mit der Initiative Herrenberg bleibt bunt sowie 19 weiteren Organisationen durchgeführt.

Auftakt des Bühnenprogramms macht die Green Island Band mit traditionellen irischen Liedern und Instrumenten. Nach der Begrüßung und einem Text der Dichterin und Autorin unserer Zeitung, Anne Abelein, folgen Musik, Tanz und Beiträge zu Integration, Zusammenhalt und gesellschaftlichem Engagement, unter anderem vom Verein Wir sind da.

Folkloretänze vom Türkischen Arbeitnehmerverein, Blasmusik von der Jugendstadtkapelle Herrenberg, Zauberkunst sowie Tanz- und Zirkusvorführungen von der VfL Tanzabteilung und Danzamol sorgen für ein abwechslungsreiches Programm. Auch ein Djembe-Trommelkonzert bringt internationale Klänge auf die Bühne. Den Abschluss bildet die Herrenberger Version des Videos und Liedes „Sage Nein“ von Ezé und Konstantin Wecker.

Es gibt viele Angebote für Jung und Alt

Begleitend zum Bühnenprogramm gibt es zahlreiche Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Besucherinnen und Besucher können mit Siebdruck Taschen und T-Shirts bedrucken, Schatzkästchen gestalten oder auf unendlichem Papier malen.

Spielangebote wie ein Demokratiequiz, Memory oder Glücksrad laden ebenso zum Mitmachen ein wie ein Selbsterfahrungsparcours, der Einblicke in das Leben mit Behinderung vermittelt. Darüber hinaus gibt es Informationen zu fairem Handel, Zivilcourage, Theateraufführungen für Kinder, Zauberworkshops sowie vielfältige Möglichkeiten zur Begegnung und zum Austausch.

Gedichte und Texte gegen Rassismus und Ausgrenzung

Im Gesprächspavillon regen Gedichte von Schülerinnen und Schülern der Hilde-Domin-Schule, Texte von Anne Abelein sowie verschiedene Impulse dazu an, über Themen wie Teilhabe, Toleranz, Rassismus und Ausgrenzung ins Gespräch zu kommen.

Für das leibliche Wohl sorgen die beteiligten Organisationen mit einem vielfältigen Angebot an Speisen, Gebäck und Getränken.

Gefördert wird das Fest im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ durch das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, die Sozialstiftung der Kreissparkasse Böblingen sowie Brot für die Welt.