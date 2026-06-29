Rund 20 Organisationen wenden sich in Herrenberg am Samstag, 4. Juli, mit einem Fest für Vielfalt und Menschenwürde gegen Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit.
29.06.2026 - 16:06 Uhr
Musik, Tanz, Spiel und Reflexion über Demokratie und Toleranz: Beim Fest für Vielfalt und Menschenwürde am Samstag, 4. Juli, von 14 bis 18.30 Uhr auf dem Gelände vor der Marienstraße 21 erwartet Groß und Klein ein vielseitiges Programm. Die Veranstaltung wird vom Herrenberger Demokratie-Bündnis in Kooperation mit der Initiative Herrenberg bleibt bunt sowie 19 weiteren Organisationen durchgeführt.