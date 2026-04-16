Der erste Backtag des Vereins Allmende fand im Mai 2013 in der Mühlgasse in Kernen statt. Am Samstag leben wieder Erinnerungen an eine alte Tradition im 1840 erbauten Backhäusle auf.

Ein schönes Jubiläum ist der mittlerweile 100. Backtag, der an diesem Samstag, 18. April, im Backhaus in Kernen-Stetten (Rems-Murr-Kreis) begangen wird. „Wir backen Brot und Kuchen im Holzbackofen im Backhäusle in der Mühlgass 28“, berichtet Eberhard Kögel, Vorsitzender des Vereins Allmende. Das Anzünden beginnt morgens um 8 Uhr, die Hauptaktivitäten, also das sogenannte Einschießen von Kuchen und Brot, spielen sich zwischen 12 und 14 Uhr ab.

Kögel, Jahrgang 1953, hat zu dem Anlass einige Kindheitserinnerungen parat. War es doch seine Großmutter Anna Beurer, geborene Schreiner-Vetter, die regelmäßig Brot und Kuchen im 1840 gebauten Backhäusle in der Mühlgass buk. Kögel: „Der Ofen wurde mit den Kräala angeheizt, dem gebündelten Rebschnitt, den er zusammen mit seinem Großvater, dem Wengerter Ernst Beurer, in den Terrassen-Weinbergen der Familie gesammelt hatte.“

Der „Werdich-Kuacha“ war der Werktagskuchen

Für die Kinder der Beurer-/Schreiner-Vetter Verwandtschaft war jeder Backtag ein besonderes Fest. Gab es doch bei dieser Gelegenheit zum Mittagessen einen „Werdich-Kuacha“, also einen Werktagskuchen, einen Apfel- oder Zwetschgenkuchen aus Hefeteig – zusammen mit der davor gereichten Suppe ein Festschmaus für den Nachwuchs.

Mit dem Älterwerden der Großmutter und wegen veränderter Brotkonsumgewohnheiten ging diese Familientradition nach und nach verloren. Bis Kögel nach der Jahrtausendwende entdeckte, dass seine Nachbarin Elis Zimmer aus der Pommergaß, Jahrgang 1917, noch im hohen Alter von 90 Jahren regelmäßig Brot im Stettener Backhäusle buk. Im Jahr 2009 erschien dann eine Dokumentation übers Brotbacken – und über ihr arbeitsreiches Leben, Titel: „D’Elis bachd“. Sie starb 2016 im Alter von fast 100 Jahren.

Hoffnung auf viele weitere gemeinsame Backtage

Die positive Resonanz auf diesen Film gab den Anstoß, die Backtradition im Stettener Backhäusle in einer öffentlichen Form wieder aufzunehmen. Einen ersten öffentlichen Backtag organisierte die Allmende unter Anleitung der Esslinger Bäckerin Bärbel Hägele am Samstag, 11. Mai 2013.

Während anfangs die Anmeldungen zum Backen über die Allmende abgewickelt wurden, übernahm im Laufe der Jahre Ingrid Richter diese wichtige Aufgabe, bis zum heutigen Tag. Infos und Anmeldung unter hobby.irz@gmail.com. Kögel: „Wir sind guter Hoffnung, dass wir diese Tradition des gemeinsamen Brotbackens im Holzofen noch lange fortsetzen können.“