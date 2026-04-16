Der erste Backtag des Vereins Allmende fand im Mai 2013 in der Mühlgasse in Kernen statt. Am Samstag leben wieder Erinnerungen an eine alte Tradition im 1840 erbauten Backhäusle auf.
16.04.2026 - 15:00 Uhr
Ein schönes Jubiläum ist der mittlerweile 100. Backtag, der an diesem Samstag, 18. April, im Backhaus in Kernen-Stetten (Rems-Murr-Kreis) begangen wird. „Wir backen Brot und Kuchen im Holzbackofen im Backhäusle in der Mühlgass 28“, berichtet Eberhard Kögel, Vorsitzender des Vereins Allmende. Das Anzünden beginnt morgens um 8 Uhr, die Hauptaktivitäten, also das sogenannte Einschießen von Kuchen und Brot, spielen sich zwischen 12 und 14 Uhr ab.