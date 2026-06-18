Feste in den Stadtbezirken: Klein und fein - so feiert Stuttgart den Sommer

Woran man merkt, dass endlich Sommer ist? Fast jedes Wochenende kann irgendwo gefeiert werden. Stuttgart strömt auf seine Plätze, an lauen Sommerabenden und mit einem Aperol Spritz in der Hand fühlt sich Sillenbuch fast ein bisschen so an wie Siena und Bad Cannstatt wie Cannes. Viele dieser Hocketsen, Stadtteil- oder Nachbarschaftsfeste sind klein, aber sehr familiär und mit Liebe gemacht. Vom hohen Stuttgarter Norden in den tiefen Süden: Wir haben eine Übersicht, wo diesen Sommer in den Stuttgarter Stadtbezirken gefeiert wird.

Hinweis: Dieser Artikel erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Übersicht wird im Verlauf des Sommers aktualisiert.

Freitag, 19. Juni

Afrika-Festival, Stuttgart-Weilimdorf: Zum zehnten Mal steht der Weilimdorfer Ernst-Reuter-Platz im Zeichen von afrikanischer Kunst, Musik und Kulinarik. Von Freitag bis Sonntag ist ein buntes Programm geboten: Es treten die verschiedensten internationalen Musiker auf - von Rap bis Jazz. Ein Handwerkskunstmarkt lädt zum Stöbern ein. Selber kreativ werden geht auch - bei Trommel- und HipHop-Workshops oder beim Kreide-Graffiti-Malen. Der Eintritt ist frei. >> Mehr Infos im Netz

Zeit zum Plaudern: Der Abendmarkt in Bad Cannstatt (Archivbild) Foto: Lichtgut

Abendmarkt, Stuttgart-Bad Cannstatt: Von Mitte Juni bis Anfang August feiert Cannstatt die langen, hellen Sommerabende mit einem Abendmarkt. Jeden Freitag ab 17 Uhr wird mit Musik, Tanz, Speisen und kühlen Getränken das Wochenende eingeläutet. Am 19. Juni ist der Marktplatz fest in der Hand des Kübelesmarkts - mit Aufführungen und Tanz-Flashmob. >> Mehr Infos im Netz

Sommerfest im Jugendwerk, Stuttgart-Degerloch: Kalte Getränke, Grillgut und Musik von den Degerlocher „Local Heroes“ USB - das evangelische Jugendwerk schmeißt ab 17 Uhr in der Wurmlinger Straße 49 eine Party. Und die ist für den guten Zweck: Seit 1979 gibt es die legendäre Ferienfreizeit im schwedischen Brevik – Generationen von Degerlocher Kindern und Jugendlichen waren dabei. In diesem Mai sind 14 Ehrenamtliche nach Brevik gereist und haben dort eine feste Küche gebaut. Nun geht es um die Ausstattung, für die bei dem Benefizabend im Jugendwerk gesammelt werden soll. >> Mehr Infos im Netz

Heslacher Sommerfest, Stuttgart-Süd: Rund ums Jugendhaus Heslach und den Gebrüder-Schmid-Weg steigt am Freitag das vierte Heslacher Sommerfest. Das Programm mit Musik, Tanz und Kreativangeboten startet um 14 Uhr. Zu Essen und zu Trinken gibt es natürlich auch. >> Mehr Infos im Netz

Samstag, 20. Juni

Rue de la Musique, Stuttgart-West: Die Augustenstraße wird zur Open-Air-Bühne - von 14 bis 22 Uhr spielen Bands und Singer-Songwriter jede Menge kleine, aber feine Konzerte. So wie unser Nachbarland Frankreich das an der Fête de la Musique seit vielen Jahrzehnten macht. Um 14.30 Uhr lässt der Drumm Circle das Viertel beben, den Abschluss macht am Abend Cindy Gravity, ein experimentelles Poptrio aus Stuttgart. Der Eintritt ist frei. >> Mehr Infos im Netz

Sonntag, 21. Juni

Sillenbuch in Weiß, Stuttgart-Sillenbuch: Dresscode? Weiß! Sillenbuch verwandelt sich zwischen 11 und 19 Uhr in eine sommerliche Flaniermeile. Am verkaufsoffenen Sonntag rund um die zentrale Kirchheimer Straße beteiligen sich viele Geschäfte, es gibt Streetfood-Stände, Swingmusik und jede Menge Spielaktionen für Kinder. >> Mehr Infos im Netz

Brackefest, Stuttgart-Feuerbach: Im Schatten der Birnbäume auf Feuerbachs Höhen wird am längsten Tag des Jahres gefeiert, gegessen und angestoßen – natürlich mit Feuerbacher Tropfen. Das Brackefest steigt zwischen 11 und 17 Uhr im Grünen, ganz am Ende der Hohewartstraße, wo die Feuerbacher Weinberge beginnen. Musik kommt Stadtorchester Feuerbach. >> Mehr Infos im Netz

Schön im Grünen: Das Sommerfest des MGV Stuttgart-Berg am Berger Plätzle Foto: MGV Stuttgart-Berg

Sommerfest am Berger Plätzle, Stuttgart-Ost: Da ist Musik drin – der MGV Stuttgart-Berg lädt in seinen Vereinsbiergarten. Zwei Kinderchöre – darunter der ukrainische – haben um 16 Uhr ihren Auftritt, ab 17.30 Uhr gibt es Livemusik. Die Macher werfen den Grill an, außerdem gibt es Kuchen, Waffeln und Cocktails, auch viele verschiedene ohne Alkohol. Kinder können an einer Wasserstation planschen und Midsommar-Blumenkränze flechten. Los geht’s um 14 Uhr. >> Mehr Infos im Netz

2. Weißes Dinner, Stuttgart-Botnang: Weil es zur 950-Jahr-Feier so schön war - auf dem Botnanger Marktplatz wird auch in diesem Sommer wieder in Weiß diniert. An einer langen, weiß gedeckten Tafel wird von 17.30 Uhr an festlich geschmaust. Das Konzept ist denkbar einfach: Jeder packt sich selbst ein Picknick, wirft sich in weiße Kleidung (Creme, Elfenbein, Beige geht auch…), bringt sich eine Sitzgelegenheit mit und feiert mit vielen anderen einen schönen langen Sommersonnwendabend. Der endet gegen 21.30 Uhr – wenn die Sonne am längsten Tag des Jahres langsam untergeht. >> Mehr Infos im Netz

Donnerstag, 25. Juni

Zacke Sundowner, Stuttgart-Degerloch: Entspannt in den Feierabend – das neue Café Amour in der Löffelstraße lädt zum Afterwork. Die Eventreihe heißt „Zacke Sundowner“ und verspricht „Drinks und feine Sounds“. Letzteres kommt von Alex Scheffel, in Stuttgart bekannt als DJ 5ter Ton von Massive Töne. Gefeiert wird von 18 bis 21.30 Uhr. >> Mehr Infos im Netz

Freitag, 26. Juni

Anna-Haag-Sommerfest, Stuttgart-Bad Cannstatt: 1951 gründete die Frauenrechtlerin und Pazifistin Anna Haag in Cannstatt ihr „Wohnheim für alleinstehende Mädchen und Frauen“. Heute ist das Anna-Haag-Haus das älteste Mehrgenerationenhaus Deutschlands. Der 75. wird mit einem großen Sommerfest gefeiert. Auf dem Programm stehen ein „Theater der Generationen“, Hausführungen, Kinderschminken und ein Flohmarkt. Dazu: Kaffee und Kuchen, Eis und Gegrilltes. Beginn: 14 Uhr. >> Mehr Infos im Netz

Anna-Scheufele-Fest, Stuttgart-Kaltental: Livemusik, Spielstraße, Essen vom Grill - das Anna-Scheufele-Fest in Kaltental bietet alles, was eine gepflegte Stadtteil-Hocketse haben muss. Zwei Tage wird das Gebiet zwischen Anna-Scheufele-Platz, Frech-und Belchenstraße zur Partyzone. Los geht's am Freitag um 17 Uhr. Am Sonntag wird zwischen 11 und 23 Uhr gehockt, geschwätzt und gefeiert. >> Mehr Infos im Netz

Samstag, 27. Juni

Stadtteilfest im Veielbrunnen, Stuttgart-Bad Cannstatt: Auf dem Marga-von-Etzdorf-Platz am Neckarpark ist zwischen 14 und 20 Uhr einiges geboten. Tanzgarde und Zumbagruppe stehen auf der Bühne, es gibt Spiel- und Bewegungsangebote, Kinder dürfen basteln, auch das Fanprojekt des VfB Stuttgart ist vertreten. Zwischen 14 und 18 Uhr öffnet das noch recht neue Bildungshaus Neckarpark (kurz und charmant: BiNe) seine Türen, inklusive zweier Führungen der beteiligten Architekten. Zu essen gibt es internationale Spezialitäten, aber auch Waffeln und Kuchen. Die Getränke kommen von der Bar der Kulturinsel. >> Mehr Infos im Netz

Sommerfest des Musikvereins, Stuttgart-Münster: Am letzten Juniwochenende wird in Münster gefeiert – der Musikverein lädt in sein Vereinsheim (Elbestraße 159). Zwei Tage lang gibt es Blasmusik aus der Region, dazu kalte Getränke, Gegrilltes und am Sonntag auch Kaffee und Kuchen. Am Samstag beginnt das Fest um 16 Uhr, am Sonntag um 11 Uhr. >> Mehr Infos im Netz

Kelterfest, Stuttgart-Wangen: Zum 47. Mal wird an der Ulmer Straße und auf dem Kelterplatz in Wangen das Kelterfest gefeiert. Los geht es am Samstag um 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen, ab 17 Uhr legt ein DJ auf. >> Mehr Infos im Netz

Sonntag, 28. Juni

Nana-Fest, Stuttgart-Ost : Ein brandneues „nachhaltiges Nachbarschaftsfest“ steigt am Berger Plätzle. Der MGV Stuttgart-Berg und der Unverpacktladen Plattsalat Ost feiern zwischen 14 und 19 Uhr zusammen. Geplant ist ein volles Programm: Fahrräder können repariert, Kleider getauscht, Zirkusakrobatik ausprobiert werden. Dazu gibt es vegane Snacks, Kuchen, Popcorn oder Gartenbowle. Die Musik kommt von zwei Livebands. >> Mehr Infos im Netz

Stuttgarter Harmonikafest, Stuttgart-Weilimdorf: Wussten Sie, dass das Akkordeon das Instrument des Jahres 2026 ist? Gefeiert wird das am 28. Juni im Waldheim Lindental (Diepachwiesen 4) in Weilimdorf. Von 12 bis 18 Uhr zeigen sieben Akkordeonvereine aus Stuttgart und der Region ihr musikalisches Können. Der Eintritt ist frei. >> Mehr Infos im Netz

Rohracker Hocketse, Stuttgart-Hedelfingen: Rund um die Kelter in Rohracker wird am 28. Juni gefeiert. Nach einer längeren Pause laden die Rohracker Vereine in diesem Jahr wieder zur Hocketse. Zwischen 11 und 17 Uhr gibt es ein buntes Kinderprogramm, auf den Tisch kommen Maultaschen, Hotdogs, aber auch Vegetarisches, Kuchen und Waffeln. Schon am Samstagabend läuten in der Kelter „Buddy Booze“ die Hocketse mit Akustik-Rock und Blues ein (Einlass ab 19 Uhr). Der Eintritt ist frei. >> Mehr Infos im Netz

Samstag, 4. Juli

Degerlocher Sommer, Stuttgart-Degerloch: Zwei Tage lang feiert Degerloch den Sommer – am Agnes-Kneher-Platz gibt es am Samstag viele Mitmachaktionen für Kinder, bei Angeboten der Stuttgarter Kickers oder der Stuttgart Scorpions darf gesportelt werden. Am Sonntag wird ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert, abends steht Eric Gauthier, Kompanieleiter von Gauthier Dance und bekennender Degerlocher, auf der Bühne. >> Mehr Infos im Netz

Freitag, 17. Juli

Viertele im Viertel, Stuttgart-Degerloch: Mit einem Gläsle Wein in den Feierabend starten – die Degerlocher Wengerter laden zu einem „Viertele im Viertel“ auf den Agnes-Kneher-Platz. Los geht’s um 15.45 Uhr – beste Viertele-Zeit. Lokale Wengerter, aber auch das Remstäler Weingut Karl Haidle und die Kellerei Kleines Gut schenken ihre Weine aus. >> Mehr Infos im Netz

Samstag, 18. Juli

Möhringen feiert, Stuttgart-Möhringen: Zwei Tage lang ist rund um die Martinskirche ein buntes Programm geboten – die LEd. Züblin-Band tritt am Samstagabend beim Möhringer Stadtfest auf, auch eine Feuershow ist geplant, für Kinder wird es ein umfangreiches Spieleangebot geben. Am Sonntagmorgen steht um 10.30 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst auf dem Programm. >> Mehr Infos im Netz

Freitag, 24. Juli

Kuckucksfest, Stuttgart-Botnang: Kurz vor den Sommerferien steht in Botnang ein Feierwochenende an – drei Tage wird auf dem Marktplatz gehockt, geschwätzt, gespielt. Am Freitagabend beginnt das Fest um 18 Uhr mit Musik vom Sound of Botnang und der Musikalischen Vereinigung Botnang. Am Samstag wird die Griegstraße von 14 Uhr an zur Spielemeile, abends tritt eine Liveband auf. Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst, anschließend steht ein Jazz-Frühstück auf dem Programm. >> Mehr Infos im Netz

Samstag, 25. Juli

Waldau-Sommer unterm Turm, Stuttgart-Degerloch: 70 Jahre alt ist der Stuttgarter Fernsehturm dieses Jahr geworden – im Juli wird er noch einmal feste gefeiert. Auf der gesamten Waldau warten am 25. und 26. Juli Sport- und Erlebnisstationen, ein buntes Bühnenprogramm, schwäbische und internationale Foodstände. Viele Degerlocher Vereine sind dabei, aber auch der SWR, die Stadt Stuttgart, die Feuerwehr und das Deutsche Rote Kreuz. Auf der Bühne stehen unter anderem der Comedian Andreas Müller und Eric Gauthier von der Tanzkompanie Gauthier Dance. Samstag: 11 bis 22 Uhr, Sonntag: 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. >> Mehr Infos im Netz