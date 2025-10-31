Wie kann dauerhaft gutes Bauen gelingen? Wie verdichten wir nachhaltig? Das klärt der Architekturnovember in Stuttgart und im Land. Ein Überblick über die spannendsten Diskussionen.
Wie kann man neuen Wohnraum schaffen, ohne Abriss und Neubau? Was sind architektonische Herausforderungen bei der Transformation unserer aufgeheizten Stadtzentren in klimaresiliente Lebensräume? Wie begegnen wir den drängenden Problemen wie Wohnungsnot, der Unterfinanzierung der öffentlichen Kassen, wie umgehen mit Leerstand und den schwelenden Abbruchdebatten?