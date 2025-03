„Wir erwarten ein Sommer- und Sonne-Festival“, sagt Christian Doll, Geschäftsführer der Kessel Festival GmbH Co. KG bei der Pressekonferenz des Kessel Festivals am Montag.

Im vergangenen Jahr fand die Großveranstaltung rund um Musik, Sport und Stuttgarter Lebensgefühl Ende Mai auf dem Cannstatter Wasen statt und trotzte endlosem Regen. 2025 steigt das Festival am 4. und 5. Juli – die Veranstalter hoffen auf Sonne und setzen auf ein frisches Line-up und einige Neuerungen im Programm.

Mehr als 10.000 Festival-Tickets, so Christian Doll, seien bereits verkauft worden. Die großen Namen waren lange schon bekannt: Rapper Kontra K ist am Samstag, 5. Juli, der Headliner auf der Hauptbühne des Festivals, Deichkind liefern ihre wilde Show bereits am Freitagabend. Auch Max Herre und Joy Denalane, Ski Aggu, der rappende Hitparadenstürmer mit der Skibrille, die Donuts und Ennio werden mit dabei sein. Call Me Brutus, Gewinner des Newcomer-Wettbewerbs 2024, eröffnen auf der Hauptbühne. Alli Neumann und Paul Wetz kommen hinzu.

Parov Stellar-Vorband auf der Palastzeltbühne

Meute übernimmt die „Palastzeltbühne“ mit Blasmusik und treibendem Techno – die Techno Marching Band begeisterte bereits im Jahr 2024 das Publikum des Jazz Open im Vorprogramm von Parov Stelar. Ebenfalls auf der Palastzeltbühne, allerdings schon am Freitag, 4. Juli: Gringo Mayer und die Kegelband, die schon am Nachmittag für Stimmung mit Pfälzer Einschlag sorgen, der Rapper Greeen, Lara Hulo.

Am Samstag können sich Festivalbesucher außerdem auf Chefket, Esther Graf, Bosse und Paula Hartmann freuen – Künstlerinnen und Künstler, die längst an der Spitze stehen oder auf dem direkten Weg dorthin sind.

Newcomer auf der „Einhornbühne“

Auch eine Newcomerbühne wird es wieder geben – nur unter anderem Namen. Ambitionierte junge Musikerinnen und Musiker können sich auf der sogenannten Einhornbühne einen Namen machen.

Auf der Kulturbühne des Kessel Festivals wechseln sich derweil an beiden Festivaltagen Kindertheater, ein Workshop für Salsa und Bachata, ein Talk zum Demokratieprojekt des VfB Stuttgart, ein Zumba-Workout sowie ein Stand-up-Comedy-Wettbewerb ab.

Auch der Stuttgarter Tänzer und Choreograf Eric Gauthier wird zu Gast sein und Besuchern Einblicke in die Welt des Tanzes geben – inklusive Präsentationen seiner Dance Company. Zeitgleich mit dem Kessel Festival findet in diesem Jahr auch das Colours International Dance Festival statt, bei dem Gauthier und seine Truppe internationale Gäste im Theaterhaus begrüßen.

Slackline-Weltmeisterschaft im Sport-Bereich

Besucherinnen und Besucher, die sich auf DJs, Techno und HipHop abseits der Bühne freuen, kommen bei der fünften Ausgabe des Kessel Festivals ebenfalls auf ihre Kosten. Rund um die vier Bühnen des Festivals finden sich zahlreiche weitere Angebote, Einladungen zu Tanz und Spiel, DJs und Live Performances. Auf der „Spielwiese“ beispielsweise legen Techno-DJs auf, beim „HipHop Kiosk“ kommen Rap und Soul zusammen und bei Karles Kontainer Klub und Karle’s Tanzkutsche lassen DJs aus Stuttgart und der Region die Plattenteller glühen.

Auch in diesem Jahr sind wieder Stars der Slackline-Szene vor Ort. (Archivbild) Foto: Lichtgut / Ferdinando Iannone/Lichtgut/Ferdinando Iannone

Der Sparda-Sportpark indes präsentiert die Slackline-Trickline-Weltmeisterschaft 2025, bei der Sportler aus zwölf Nationen ihr Können auf einem fünf Zentimeter breiten Band zum Besten geben. Mit zahlreichen Sportlern, Athleten und Teams in unterschiedlichen Disziplinen ist das sportliche Angebot auf dem Wasen breit gestreut – da findet sich Handball, Tischtennis, Leichtathletik, Football mit den Stuttgart Scorpions, Eishockey, Basketball und ein Auftritt des Kanuvereins Stuttgart, der zu einer Kreuzfahrt auf dem Neckar lädt – im Drachenboot.

Kooperation mit neuem Festival Futuromundo

Erstmals in Stuttgart und zeitgleich mit dem Kessel Festival findet auch das Zukunftsfestival Futuromundo statt, das zahlreiche Referenten und Fachveranstaltungen in die Stuttgarter Liederhalle bringt. Eine Kooperation mit dem Kessel Festival bringt die Akteure am Festival-Wochenende auch auf den Wasen.