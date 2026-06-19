Billy Talent, Clueso und Provinz eröffnen das Southside-Festival – bei Temperaturen über 30 Grad. Welche Maßnahmen es für die rund 59.000 erwarteten Besucher gegen die Hitze gibt.

Mit den ersten Auftritten ist das Southside-Festival in Neuhausen ob Eck gestartet. Die Musikfans hatten gleich zum Auftakt mit Hitze zu kämpfen - am Abend könnten auch Gewitter dazukommen. Die Stimmung vor den Bühnen war trotzdem gut. Einheizen sollen der Masse am ersten Tag direkt Sänger Clueso, Billy Talent und die Band Provinz.

Rund 59.000 Besucher werden an diesem Wochenende erwartet und müssen sich auf eines der heißesten Festivalwochenenden der vergangenen Jahre einstellen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) werden am Wochenende in Baden-Württemberg die bislang heißesten Tage des Jahres erwartet - mit mehr als 35 Grad.

Veranstalter reagiert auf Hitzewelle

Die Veranstalter haben auf die Hitzewelle reagiert: Auf dem Gelände stehen kostenlose Trinkwasserstellen bereit, leere Flaschen dürfen mitgebracht werden. Zusätzlich wurden Schattenplätze ausgebaut und Sonnencremespender aufgestellt.

Das Southside und das gleichzeitig stattfindende Hurricane in Niedersachsen gehören zu den größten Rockfestivals in Deutschland. Der Veranstalter ist derselbe. Zu den Headlinern gehören in diesem Jahr unter anderem auch Kraftklub, Finch und The Offspring.