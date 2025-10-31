Erst Chaos, jetzt Einigung: Nach dem holprigen Start des Jazz-Open-Vorverkaufs haben Veranstalter und VVS eine Lösung gefunden. Was Ticketkäufer wissen müssen.
31.10.2025 - 16:43 Uhr
Der Start des Kartenvorverkaufs für die Jazz Open 2026 mit Stars wie Katy Perry und Jamiroquai hat bei vielen Fans für Frust gesorgt: Am ersten Verkaufstag war das Bestellsystem zeitweise überlastet. Viele Interessierte kamen nicht durch oder erhielten Fehlermeldungen. Der Server brach zeitweise zusammen. Die Veranstalter entschuldigten sich fürs lange Warten.