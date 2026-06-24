Fast 40 Grad in Stuttgart, aber das Kesselfestival auf dem Wasen findet statt. Mit Nina Chuba, SDP - aber auch Trinkwasserstationen und vielen Schirmen, um der Rekordhitze zu trotzen.
24.06.2026 - 14:07 Uhr
Stuttgart schwitzt. Abkühlung ist nicht in Sicht. Am Freitag sind in Baden-Württemberg an manchen Orten Temperaturen bis 40 Grad drin. Der Samstag kann sogar noch heißer werden. Das Stuttgarter Kinderfest wurde bereits abgesagt – zu wenig Schatten auf dem Stuttgarter Marktplatz. Ebenso geht es anderen Veranstaltern, auch das Stadtteilfest im Veielbrunnen am Marga-von-Etzdorf-Platz in Bad Cannstatt sowie die Rohracker Hocketse fallen flach.