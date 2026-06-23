Das Zukunftsfestival bringt am 25. und 26. Juni Menschen und ihre Ideen zusammen. 150 Redner, fünf Konferenzen und eine große Party warten auf die Gäste.
23.06.2026 - 14:00 Uhr
Stuttgart trägt Pink: Die Banner des Zukunftsfestivals Futuromundo sind im Stadtbild präsent. Sie hängen auffällig an Brücken und anderen Orten, die stark frequentiert sind. Die Werbetrommel wird gerührt, das Programm ist komplett. Und auch die Schirmherrschaft steht. Kein geringerer als Baden-Württembergs Ministerpräsident Cem Özdemir hat dieses Amt übernommen. „Das unterstreicht die wachsende Bedeutung von Futuromundo als Plattform für den Austausch zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, Technologie und Bildung“, sind sich die Macher des Festivals sicher.