An diesem Freitag beginnt das Festival Umsonst & Draußen in Stuttgart-Vaihingen. Bis Sonntagabend spielen rund 20 überwiegend laute Bands. Erstmals ruft die Nachwuchsorganisation der AfD zu einer Kundgebung gegen das Festival auf.

Michael Werner 31.07.2024 - 15:16 Uhr

„Das besondere wird sein, dass wir zum ersten Mal bei gutem Wetter auf der Festwiese sind“, sagt Roland Brömmel, der Sprecher des Festivals Umsonst & Draußen, das im vergangenen Jahr – nach dem Artenschutz-bedingten Ende der Jahrzehnte währenden Bespielung der Vaihinger Uni-Wiesen – erstmals auf dem neuen Gelände an der Krehlstraße in Stuttgart-Vaihingen gastiert und dabei ein „Riesen-Defizit“ eingefahren hat, weil das Wetter überhaupt nicht mitspielte. Diesmal soll die Sonne scheinen, wenn am Freitag um 17.30 die Band Der ganze Rest die 43. Ausgabe des Gratis-Festivals eröffnet, auf dem vor Jahrzehnten der Begriff „Verräterbier“ erfunden wurde, mit dem inzwischen viele Stadtteilfeste zum kostendeckenden Getränkekauf an den Festständen mahnen.