Das STR.711-Kollektiv startet sein zweitägiges Experience-Wochenende auf dem Dinkelacker-Gelände. Der erste Abend setzt auf Live-Sets von Tonic Walter und Fejká – wir waren dabei.
02.05.2026 - 09:21 Uhr
Der Innenhof der Dinkelacker-Brauerei ist an diesem 1. Mai kein klassischer Veranstaltungsraum, sondern bleibt das, was er ist: ein offenes Industrieareal, begrenzt von Backsteinwänden, durchzogen von Gerüsten und Kabeln. Und doch kommen hier am vergangenen Abend bei Bombenwetter richtige Festival-Vibes auf.