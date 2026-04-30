Unfassbare Vorwürfe: Ein 84-Jähriger soll in den vergangenen Jahren in Hunderten Fällen Kinder sexuell missbraucht haben – sowohl in einem Schwimmbad als auch im familiären Bereich.
30.04.2026 - 13:32 Uhr
Ein 84 Jahre alter Mann steht im Verdacht, in den vergangenen Jahren in mehreren hundert Fällen Kinder zu sexuellen Handlungen gezwungen zu haben. Die Taten sollen sowohl im familiären Umfeld als auch im Solebad Cannstatt stattgefunden haben. Das gaben die Stuttgarter Polizei und die Staatsanwaltschaft Stuttgart in einer gemeinsamen Mitteilung bekannt.