Unfassbare Vorwürfe: Ein 84-Jähriger soll in den vergangenen Jahren in Hunderten Fällen Kinder sexuell missbraucht haben – sowohl in einem Schwimmbad als auch im familiären Bereich.

Ein 84 Jahre alter Mann steht im Verdacht, in den vergangenen Jahren in mehreren hundert Fällen Kinder zu sexuellen Handlungen gezwungen zu haben. Die Taten sollen sowohl im familiären Umfeld als auch im Solebad Cannstatt stattgefunden haben. Das gaben die Stuttgarter Polizei und die Staatsanwaltschaft Stuttgart in einer gemeinsamen Mitteilung bekannt.

Ans Licht kamen die schrecklichen Taten auch durch einen Zeugenaufruf der Polizei nach der sexuellen Belästigung einer Zehnjährigen im Februar im Solebad Cannstatt. Der Mann soll das Mädchen damals von ihren Eltern weggelockt und sie dann sexuell bedrängt haben. Durch Zeugenhinweise rückte der 84-Jährige hinsichtlich weiterer Taten in besagtem Bad in den Fokus der Ermittler.

Senior am vergangenen Dienstag in Stuttgart festgenommen

Weitere Ermittlungen brachten schließlich ans Licht, dass der Mann auch Kinder im familiären Umfeld missbraucht haben soll. Nähere Informationen hierzu gibt die Polizei zum Schutz der Opfer sowie aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht preis.

Polizisten nahmen den Mann am vergangenen Dienstag fest. Der Verdächtige wurde noch am selben Tag einem Haftrichter vorgeführt, der einen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart erlassenen Haftbefehl in Vollzug setzte und den Tatverdächtigen in ein Gefängnis einwies.