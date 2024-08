Dank einer Aufmerksamen Gruppe kann die Polizei in der Nacht zum Samstag zwei Jugendliche festnehmen, die sich an Fahrradschlössern zu schaffen machten.

Christine Bilger 19.08.2024 - 17:24 Uhr

Der Aufmerksamkeit mehrerer Zeugen haben es zwei Pedelec-Besitzer zu verdanken, dass ihre Fahrräder noch da sind. Die Zeugen sahen in der Nacht zum Samstag gegen 3 Uhr an der Bebelstraße zwei Jugendliche, die sich mit Werkzeug an den Schlössern der zwei Pedelecs zu schaffen machten. Sie riefen laut und schafften es so, die mutmaßlichen Diebe von ihrem Tun abzuhalten. Die Zeugen verständigten die Polizei, die die Tatverdächtigen – beide waren 16 Jahre alt – in der Nähe festnehmen konnten. Sie hatten sich in einem Hinterhof verschanzt. Die Buben kamen nach der Anzeigenaufnahme wieder auf freien Fuß.