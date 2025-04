Polizei will Vorwürfe nach Besetzung der Humboldt Universität in Berlin aufklären

Die Berliner Polizei steht in der Kritik. Der Vorwurf: Die vorübergehende Festnahme von drei Journalisten bei der Räumung eines von pro-palästinensischen Aktivisten besetzten Uni-Hörsaals. Die Polizei kündigt Aufklärung an.

red/epd 18.04.2025 - 15:11 Uhr

Nach Vorwürfen der vorübergehenden Festnahme von drei Journalisten bei der Räumung eines von propalästinensischen Aktivisten besetzten Universitätshörsaals hat die Berliner Polizei Aufklärung angekündigt. Bei dem Polizeieinsatz in der Humboldt-Universität am Mittwoch habe sich nur eine Person als Journalist zu erkennen gegeben, sagte ein Polizeisprecher dem Evangelischen Pressedienst (epd) am Freitag. Ob unter den rund 100 Festgenommenen auch weitere Journalisten gewesen seien, könne derzeit weder bestätigt noch dementiert werden. Dies müsse noch recherchiert werden.