Die Übergabe ist fast abgeschlossen. Im neuen Jahr wird im Hofbräu-Zelt nur noch der Name Benz zu sehen sein. Hans-Peter Grandl schließt dann endgültig das Kapitel Volksfest.

Frank Rothfuß 11.10.2024 - 11:39 Uhr

Am Morgen holen alle tief Luft. Im Zelt wird geputzt, die Küche vorbereitet, die Kellner trudeln ein. Noch ist das Zelt zu und der Wirt hat Ruhe für ein Gespräch. Oder sagen wir es so, er hat so viel Ruhe, wie bei einem Volksfest möglich ist. Immer wieder kommt einer vorbei, sagt Hallo zu Marcel Benz, will was wissen, oder das Telefon klingelt. Aus dem Maßkrug dampft es; Benz trinkt Tee, die Strapazen der ersten Woche lasten auf den Stimmbändern.