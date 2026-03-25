Ein 31-Jähriger hat einen Karton mit Kleidung vor einer Kneipe in Magstadt angezündet. Vor dem Landgericht wird ihm nun unter anderem versuchter Mord vorgeworfen.
25.03.2026 - 14:27 Uhr
Der Mann auf der Anklagebank des Stuttgarter Landgerichts hat einen makellosen Lebenslauf. Nach seiner Ausbildung hat er durchgängig als Koch in verschiedenen Gasthäusern und Betrieben gearbeitet. Allerdings waren Alkohol und Cannabis regelmäßige Begleiter, erst recht während der Corona-Pandemie. Noch schlimmer sei es nach dem Tod seiner Mutter geworden, berichtete er den Richtern der 1. Großen Strafkammer am Landgericht Stuttgart.