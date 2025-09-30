Am Montagabend gerät ein Wohnwagen auf dem Cannstatter Wasen in Brand. Die Feuerwehr ist schnell vor Ort. Doch für zwei Hunde kommt die Hilfe zu spät.

Annika Mayer 30.09.2025 - 06:26 Uhr

Auf dem Cannstatter Wasen ist am späten Montagabend ein Feuer ausgebrochen: Wie die Feuerwehr mitteilt, meldeten mehrere Anrufer gegen 22:40 Uhr einen Brand in einem Wohnwagen. Da ein Löschfahrzeug der Feuerwehr an der temporären Feuerwache für das Festgelände stationiert war, konnten die Einsatzkräfte schnell vor Ort sein und den Brand bekämpfen.