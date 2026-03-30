Feuer im Engelbergtunnel Leonberg Lkw-Fahrer dachte, er stirbt – und schickte eine Abschiedsbotschaft
Germano Salese saß 40 Minuten im brennenden Engelbergtunnel fest. Er dachte an das Ende. Heute kämpft der Lkw-Fahrer mit den psychischen Folgen.
Germano Salese saß 40 Minuten im brennenden Engelbergtunnel fest. Er dachte an das Ende. Heute kämpft der Lkw-Fahrer mit den psychischen Folgen.
Von seinen Liebsten hatte er sich schon verabschiedet. „Ich habe eine Sprachnachricht an die Familien-WhatsApp-Gruppe geschickt“, erinnert sich Germano Salese. „Ich habe fest geglaubt, dass ich es niemals lebend da raus schaffe.“ Der 48-jährige Lkw-Fahrer ist einer der beiden Männer, die am 3. März beim verheerenden Brand eines Sattelzugs im Engelbergtunnel bei Leonberg schwere Rauchgasvergiftungen erlitten haben. Betroffen war neben ihm noch der Fahrer des Unfall-Trucks.