Ein Lkw-Brand im Engelbergtunnel bei Leonberg hat für großes Aufsehen gesorgt – und Fragen zur Sicherheit aufgeworfen. Was im Ernstfall zu tun ist, erklärt ein Experte.
06.03.2026 - 08:00 Uhr
Wer durch einen langen Tunnel fährt, empfindet dies meist als alltäglich und unspektakulär. An mögliche Gefahren denkt kaum jemand – schließlich sorgen Notausgänge, Notrufsäulen und moderne Sicherheitstechnik für ein Gefühl der Sicherheit. Doch Ausnahmesituationen können jederzeit eintreten. So wie am Dienstag im 2,5 Kilometer langen Leonberger Engelbergtunnel, als ein Lkw-Anhänger in Brand geriet und einen Großeinsatz auslöste mit 386 Einsatzkräften von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk, Rettungsdienst und Polizei.