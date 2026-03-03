Wie der Leonberger Feuerwehrkommandant Wolfgang Zimmerman vom Ort des Geschehens berichtet, gibt es Verletzte nach dem LWK-Brand im Engelbergtunnel bei Leonberg.

Rauch über dem Engelbergtunnel. Beim Brand eines Lastwagens in der Weströhre des Tunnels hat es offenbar Verletzte gegeben. Das bestätigte als erstes der Leonberger Feuerwehrkommandant Wolfgang Zimmermann auf Nachfrage vor Ort. Die Polizei berichtete wenig später offiziell von zwei leichtverletzten Personen. Es befänden sich keine Menschen mehr im Tunnel.

Das Feuer wurde um 14.19 Uhr gemeldet, offenbar war ein mit Elektrogeräten beladener Anhänger eines Lkw in Brand geraten. In der Folge waren in ganz Leonberg Feuerwehr- und Polizeisirenen zu hören. Auch der Rettungshelikopter Christoph 41 war auf dem Flug in Richtung Tunnel zu beobachten. Auf den Straßen der Stadt herrscht derweil Verkehrschaos, es geht kaum voran – der Tunnel ist in beide Richtungen voll gesperrt.

Wie die Polizei berichtet, lösche die Feuerwehr derzeit den Brand, habe die Flammen derzeit unter Kontrolle. Zudem würden die Tunnelröhren derzeit gelüftet. Die Brand-Ursache ist derzeit noch unklar.

Die Rauchschwaden zogen über den Engelberg und waren in der ganzen Stadt und auch im Umland zu sehen. Der dicke, schwarze Qualm entwich über die Entlüftungsanlage und aus dem Nordportal des Tunnels. Wie lange die Sperrung andauern wird, ist derzeit noch offen.