Schreck an einem mediterranen Abend: Am historischen Marktplatz in Leonberg brennt der Dachstuhl eines Fachwerkhauses ab. Die Gründe sind in der Nacht völlig unklar.

Freitagabend in der Leonberger Altstadt: Auf dem Marktplatz herrscht reger Betrieb. Das Streetfood-Festival lockt mit internationalen Spezialitäten aller Art. Die Stimmung ist bei hochsommerlichen Temperaturen fast mediterran, die Leute sind gut drauf. Plötzlich ein lauter Knall: Aus dem Giebel eines Fachwerkhauses am oberen Marktplatz schlagen Flammen heraus.

Der Krach schreckt nicht nur die Nachtschwärmer auf dem Marktplatz auf. Im nahe gelegenen Lokal „Zweitwohnung“ rappelt es regelrecht. Michaela Schindler reagiert sofort und alarmiert die Feuerwehr. Die Uhr auf ihrem Handy zeigt 22.52 Uhr an. „Unsere Gäste haben vorbildlich reagiert“, berichtet die Chefin. „Alle haben mit angefasst, um die Tische beiseite zu räumen , damit Fluchtwege frei sind.“ Ähnliches beobachtet Daniela Hofmann vom Leonberger Stadtmarketing. „Die Leute von den Essensständen haben diszipliniert zusammengeräumt.“

Die verkohlten Balken des Dachstuhls liegen auf der Straße. Foto: SDMG

Dabei hätte durchaus Grund für Aufregung, wenn nicht gar für Panik bestanden. Der Dachstuhl des Hauses Markt 28 brennt lichterloh, dichter Qualm steigt empor, über der Altstadt brennt der Himmel förmlich. Einige Fachwerkbalken krachen nach unten und bleiben wie verkohlte Skelette auf dem Boden liegen.

Verkohlte Balken am Boden

Mittlerweile ist der Marktplatz voll mit Einsatzkräften. Nicht nur die die Leonberger Feuerwehr ist in großer Zahl vertreten. Auch benachbarte Wehren, etwa aus Gerlingen, Renningen, Rutesheim und Weil der Stadt, sind nach Leonberg gekommen. Frauen und Männer vom Deutschen Roten Kreuz, vom THW und andere Helfer kümmern sich um die Bewohner, die offenbar alle in Sicherheit gebracht werden können. Der Bereich rund um das brennende Haus wird abgesperrt. Die Gefahr, dass weitere Trümmerteile herabstürzen, ist zu groß.

Mit einer Drehleiter rücken die Einsatzkräfte den Flammen zu Leibe. Foto: SDMG

Die Menschen aus den benachbarten Häusern müssen zunächst ins Freie, können aber später wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Szenerie auf dem Marktplatz ist surreal. Aus dem Fachwerkhaus dringt nach Mitternacht weiterhin starker Rauch. Die Feuerwehr hat die große Drehleiter ausgefahren und bekämpft den Brand von oben. Und das nicht nur im Haus 28, sondern zudem im Nachbargebäude, auf das die Flammen sonst übergreifen könnten. Mit großen Schläuchen setzen sie die Dächer förmlich unter Wasser.

Überall stehen Schaulustige herum, nicht immer zur Freude der Einsatzkräfte. Zumeist sind es Gäste des Street-Food-Festes oder der anderen Altstadt-Lokale, die den Abend noch so ganz anders begonnen hatten. Einige von ihnen haben es sich auf den Stühlen des Eiscafés Stefanello regelrecht gemütlich gemacht und beobachten die Szenerie als säßen sie im Kino. Etwas absurd scheint angesichts der dramatischen Situation die Frage eines Mannes, ob denn am Samstag die Essensstände wieder öffnen würden.

Feuerwehren aus Leonberg und Umgebung sind in großer Zahl angerückt. Foto: SDMG

Wolfgang Zimmermann, der Gesamtkommandant der Leonberger Feuerwehr, hat die Einsatzleitung übernommen und berät sich mit seinen Kolleginnen und Kollegen in einer Art Mini-Einsatzzentrale, die aus Stellwänden im abgesperrten oberen Teil des Marktplatzes besteht. Auch Ralf Kotte, der Chef des städtischen Bevölkerungsschutzes, ist vor Ort. Sie machen einen ruhigen Eindruck. Es scheint alles nach Plan zu laufen.

Keine Verletzten

Tatsächlich bestätigt die Polizei gegen 2 Uhr auf Nachfrage unserer Zeitung, dass es keine Verletzten gibt, die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle hat und lediglich noch kleinere Glutnester bekämpft. Das wird noch bis in die Morgenstunden andauern. Nur die Frage, warum das Feuer in dem historischen Gebäude ausgebrochen ist, die kann in dieser buchstäblich heißen Nacht nicht beantwortet werden.