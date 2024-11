Liveblog: Zwei Tote nach lautem Knallgeräusch in der Altstadt

Feuer in Esslingen

In Esslingen ist am Donnerstagmorgen ein lautes Knallgeräusch zu hören. Derzeit läuft ein Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Wir halten Sie in unserem Liveblog auf dem Laufenden.

In der Esslinger Altstadt hat es am Donnerstagmorgen einen lauten Knall gegeben. Dabei sind nach Angaben des zuständigen Polizeipräsidiums Reutlingen zwei Personen gestorben. Eine weitere Person wurde demnach verletzt gefunden und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Zudem sei eine Person von einem Balkon gerettet worden.