In der Nacht auf Donnerstag wird die Feuerwehr nach Plüderhausen in die Hauptstraße gerufen. Dort steht ein Volkswagen in Vollbrand. Das Feuer beschädigt auch Altpapiertonnen und einen Baum.

cl 08.08.2024 - 09:04 Uhr

Die örtliche Feuerwehr musste am Donnerstag gegen 2.30 Uhr zu einem Löscheinsatz in die Hauptstraße in Plüderhausen (Rems-Murr-Kreis) ausrücken. Dort stand ein parkender Volkswagen des Typs ID-Buzz in Vollbrand, wobei auch mehrere angrenzende Altpapiertonnen, ein Baum sowie eine Leuchtreklame eines dortigen Geschäfts beschädigt wurden. Der Schaden wurde von der Polizei auf insgesamt auf mindestens 35 000 Euro beziffert.