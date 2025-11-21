In einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart Hedelfingen bricht am Freitagmorgen ein Feuer aus. Als die Einsatzkräfte eintreffen, stehen bereits mehrere Etagen in Vollbrand.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten am Freitag um kurz nach 9 Uhr nach Stuttgart Hedelfingen ausrücken. Dort war in einem Mehrfamilienhaus in der Untere Heckenstraße ein Feuer ausgebrochen. „Als wir eintrafen, standen bereits mehrere Etagen in Vollbrand“, berichtet Daniel Anand von der städtischen Feuerwehr.

Zudem seien laut Anand zu Beginn mehrere starke Knallgeräusche aus den Gebäude zu hören gewesen, während die Flammen aus dem Gebäude schlugen.

Die Feuerwehr kämpfte unter anderem mit zwei Drehleitern gegen die Flammen. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Gegen 10 Uhr hatten die Einsatzkräfte den Brand weitgehend unter Kontrolle. Mehrere Trupps unter Atemschutz sind aktuell (Stand: 10.30 Uhr) jedoch weiterhin im Gebäude im Einsatz – ausgestattet mit zwei Drehleitern, insgesamt drei Löschrohren und einer Drohne.

Zwei Menschen wurden nach ersten Angaben der Polizei verletzt. Eine Person musste wegen Atemwegsreizungen ins Krankenhaus gebracht werden. Zur Ursache des Brandes lagen am Morgen noch keine Informationen vor.