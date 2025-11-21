In einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart Hedelfingen bricht am Freitagmorgen ein Feuer aus. Als die Einsatzkräfte eintreffen, stehen bereits mehrere Etagen in Vollbrand.
21.11.2025 - 10:49 Uhr
Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten am Freitag um kurz nach 9 Uhr nach Stuttgart Hedelfingen ausrücken. Dort war in einem Mehrfamilienhaus in der Untere Heckenstraße ein Feuer ausgebrochen. „Als wir eintrafen, standen bereits mehrere Etagen in Vollbrand“, berichtet Daniel Anand von der städtischen Feuerwehr.