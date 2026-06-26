Nach einem Feuer am Stuttgarter Hauptbahnhof ist jede zweite Bahn der S6 und S60 verspätet. Fern- und Güterverkehr wird umgeleitet. Auch die Hesse-Bahn leidet mit.

Ein Brand am Freitagmorgen in der Nähe des Stuttgarter Hauptbahnhofs hat den Bahnverkehr in den Kreis Böblingen und sogar bis in den Nordschwarzwald gehörig durcheinandergebracht. S-Bahnen der Linien 6 und 60 fahren teils mit deutlicher Verspätung. Die S62 fällt ganz aus. Auch die Hermann-Hesse-Bahn bis nach Calw ist außer Takt.

Das Feuer war zwar gegen 7 Uhr wieder gelöscht. Die Störungen zogen sich aber durch den ganzen Freitag. Auch am Mittag war jede zweite Bahn der S6 und S60 mehr als drei Minuten verspätet, jede vierte mehr als sechs Minuten. Zudem enden die Verbindungen schon am Bahnhof Stuttgart-Zuffenhausen. Wie lange diese Verspätungen noch andauern, dazu konnte die Deutsche Bahn bislang keine Auskunft geben.

Züge auf Panoramabahn-Strecke fahren über Leonberg

Bereits seit Mittwoch gibt es auch starke Behinderungen auf dem Streckenabschnitt zwischen Stuttgart und Renningen, wo die S6 weiter nach Weil der Stadt fährt und die S60 nach Böblingen abzweigt. Grund ist hier eine Sperrung der Panoramabahn zwischen Hauptbahnhof und Stuttgart-Vaihingen.

„Der Fern- und Regionalverkehr wird über Böblingen, Renningen und Zuffenhausen umgeleitet. Dadurch wird die Umleitungsstrecke stark ausgelastet“, teilt die Deutsche Bahn hierzu mit. Die Express-Linie S62 zwischen Zuffenhausen und Weil der Stadt entfällt bis auf Weiteres. Wie lange die Störungen anhalten, ist derzeit nicht absehbar.

Verspätungen: Auch Auswirkungen auf die Hesse-Bahn

Die hohe Belastung der Zugstrecke wirkt sich auch auf den Betrieb der Hermann-Hesse-Bahn (HHB) zwischen Renningen und Calw aus. Denn die Fahrzeiten der Züge sind direkt an die S-Bahnen gekoppelt, da die Bahnstrecke zwischen Renningen und Weil der Stadt nur eingleisig ist.

„Wir werden regelrecht geflutet mit Beschwerden wegen massiv gehäufter Anschlussverluste von der S-Bahn an die Hesse-Bahn“, berichtet Frank von Meißner, Geschäftsführer des Zweckverbands der HHB. Erst vor knapp zwei Wochen war der endgültige Fahrbetrieb von Calw bis nach Renningen gestartet, statt wie zuvor nur bis Weil der Stadt. Außerdem fahren die Züge seitdem alle halbe Stunde.