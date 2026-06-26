Nach einem Feuer am Stuttgarter Hauptbahnhof ist jede zweite Bahn der S6 und S60 verspätet. Fern- und Güterverkehr wird umgeleitet. Auch die Hesse-Bahn leidet mit.
26.06.2026 - 14:03 Uhr
Ein Brand am Freitagmorgen in der Nähe des Stuttgarter Hauptbahnhofs hat den Bahnverkehr in den Kreis Böblingen und sogar bis in den Nordschwarzwald gehörig durcheinandergebracht. S-Bahnen der Linien 6 und 60 fahren teils mit deutlicher Verspätung. Die S62 fällt ganz aus. Auch die Hermann-Hesse-Bahn bis nach Calw ist außer Takt.