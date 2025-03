Vor dem Polizeirevier in Möhringen ist am Donnerstagmorgen ein Streifenwagen ausgebrannt. Eine vorsätzliche Brandlegung gilt als wahrscheinlich, der Staatsschutz ermittelt. Es wäre nicht der erste Fall.

Plötzlich ein Knall, ein Lichtschein, Flammen. Vor dem Polizeirevier an der Balinger Straße in Möhringen ist am frühen Donnerstagmorgen gegen 3.25 Uhr ein Streifenwagen in Flammen aufgegangen und völlig ausgebrannt. Die Polizeibeamten im Revier mutmaßten sofort eine vorsätzliche Brandstiftung – allerdings brachte eine Fahndung auch mit Hilfe eines Polizeihubschraubers kein Ergebnis. Ein politisches Motiv ist nicht ausgeschlossen – denn schon einmal war ein Polizeiauto vor einem Revier in Brand gesteckt worden.