Das Feuerseefest in Stuttgart-West verkörpert urbane Lässigkeit. Es gibt hochwertiges Essen, guten Wein und hippe Livemusik. Was will man mehr?

Sebastian Jutisz 15.09.2024 - 14:38 Uhr

Der Stuttgarter Westen ist bekannt für sein urbanes, kreatives und buntes Flair. Der Feuersee mit der neugotischen Johanneskirche ist ein Zentrum des pulsierendes Viertels, das an diesem Wochenende dazu einlud, mit einem frischen Glas Weißwein in der Hand den Herbstbeginn zu genießen. Auch in diesem Jahr ist das Feuerseefest, das am Donnerstag startete und am Sonntagabend mit einem gemeinsamen Singen in der Johanneskirche endet, gut besucht. Es sind viele junge Erwachsene da, mit und ohne Kinderwagen, die der Livemusik lauschen oder an einem der vielen Verpflegungsstände haltmachen.