Nach dem verheerenden Brand, der am vergangenen Montagabend das Feuerwehrhaus in Unterensingen komplett zerstörte, rollt eine riesige Welle der Hilfsbereitschaft auf die Freiwillige Feuerwehr zu. Auf einer Spendenplattform wurde bereits eine Kampagne gestartet, und auch die Blaulichtfamilie signalisiert breite Unterstützung. „Wir sind überwältigt von den zahlreichen Anrufen und E-Mails mit Angeboten zu Fahrzeugen und Ausstattung von anderen Wehren und Hilfsorganisationen – die Liste wird immer länger“, teilen die Kameraden auf ihrer Facebook-Seite dankbar mit.