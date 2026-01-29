Eine 43-Jährige war mit ihrem „Bulli“ gerade auf dem Weg zum TÜV, als dieser plötzlich anfing zu brennen. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus.

Julia Amrhein 29.01.2026 - 14:14 Uhr

Ein alter VW T2 – oft liebevoll auch „Bulli“ genannt – ist am Donnerstagmorgen in Höpfigheim in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, war die 43-jährige Fahrerin gegen 8.45 Uhr mit ihrem Oldtimer gerade in der Straße „Im Wiesental“ unterwegs, als sie Probleme am Fahrzeug bemerkte. Sie hielt an und musste schon beim Aussteigen feststellen, dass das Heck ihres VWs brannte.