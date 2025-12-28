Am Samstagabend wird die Feuerwehr wegen eines Küchenbrands alarmiert. Als die Rettungskräfte eintreffen, steigt dichter Rauch empor.

Sophia Herzog 28.12.2025 - 12:16 Uhr

Starker Rauch war am späten Samstagabend über einem Wohngebiet in Rutesheim zu sehen: Kurz nach 22 Uhr sind die Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei wegen eines Küchenbrands in einem Wohnhaus in der Engelbergstraße im Rutesheimer Ortsteil Heuweg alarmiert worden. Bereits während der Anfahrt wurden die Einsatzkräfte darüber informiert, dass der Küchenbrand sich bereits auf den Flur ausgeweitet hatte.