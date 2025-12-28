Am Samstagabend wird die Feuerwehr wegen eines Küchenbrands alarmiert. Als die Rettungskräfte eintreffen, steigt dichter Rauch empor.

Starker Rauch war am späten Samstagabend über einem Wohngebiet in Rutesheim zu sehen: Kurz nach 22 Uhr sind die Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei wegen eines Küchenbrands in einem Wohnhaus in der Engelbergstraße im Rutesheimer Ortsteil Heuweg alarmiert worden. Bereits während der Anfahrt wurden die Einsatzkräfte darüber informiert, dass der Küchenbrand sich bereits auf den Flur ausgeweitet hatte.

 

Angekommen in der Engelbergstraße drang dichter Rauch aus dem Obergeschoss des Gebäudes. Zwei Trupps unter schwerem Atemschutz konnten die Flammen allerdings schnell unter Kontrolle bringen. Insgesamt sieben Trupps, die teilweise auch aus Renningen und Weissach zur Unterstützung angerückt waren, kümmerten sich um die Brandbekämpfung, die Kontrolle des Gebäudes und das Entfernen des Schutts.

Der Einsatz der Feuerwehr endete gegen 1.30 Uhr. Das Feuer war, so vermutet es derzeit das Polizeipräsidium in Ludwigsburg, von einem Ölofen ausgegangen. Der Schaden wird laut der Polizei auf rund 100 000 Euro geschätzt. Bewohnbar ist die Wohnung vorerst nicht mehr.