Hauptsache gewonnen? Der Erfolg der Ludwigsburger Basketballer im Kosovo war schwere Kost – es kann nur besser werden.

Joachim Klumpp 16.10.2024 - 21:24 Uhr

Die Anreise der Basketballer der MHP Riesen Ludwigsburg in den Kosovo verlief dank Direktflug problemlos, was man vom ersten Auswärtsspiel im Fiba Europe Cup beim BC Trepca am Mittwochabend nicht behaupten konnte. Der Bundesligist quälte sich in der bei weiten nicht ausverkauften Halle zum 70:57-Sieg, anders kann man es nicht formulieren. Schon das Ergebnis bei einem allenfalls zweitklassigen Gegner offenbarte erneut die Offensivschwäche der Riesen, wobei Hunter Maldonado mit 17 Punkten noch bester Werfer des Spiels war.