Hannes Konnerth ist sicherlich einer der ältesten Apotheker in Stuttgart. Nun gibt er seine Filder-Apotheke in Stuttgart-Degerloch ab – und hört doch nicht auf.
18.09.2025 - 06:00 Uhr
Eigentlich ist es ganz schnuckelig hier unten. Im einstigen Kohlekeller steht im Licht einer Schreibtischlampe eine Sitzecke. Die weichen Bänke und der Tisch lassen sich wie in einem Campingmobil zum Bett umbauen. Eine Dusche gibt es in der Ecke des Raumes und in der anderen eine Sprechanlage, über die man mit jemandem kommunizieren kann, der im Stockwerk drüber vor der Tür steht. Hannes Konnerth hat das Nachtdienstzimmer der Filder-Apotheke in Degerloch mit Fotos geschmückt. Das größte zeigt ihn als Teenager mit Vater und Opa. Drei Männer, ein Gesicht.