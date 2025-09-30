Das Ringen um eine mögliche Finanzierung der Filder-Expressbuslinien X4 und X7 geht weiter. Mittlerweile aber haben sich einige verkantete Schrauben gelockert.
30.09.2025 - 18:00 Uhr
Sind die eigentlich bereits totgesagten Filder-Expressbuslinien doch noch zu retten? Nach Informationen unserer Zeitung hat das Verkehrsministerium der Landeshauptstadt Stuttgart ein finanzielles Angebot zum Erhalt der Busverbindungen unterbreitet. Demnach ist es bereit, bei der Linie X2 einer Kürzung der Fahrten in den Abendstunden zuzustimmen – bei gleichbleibendem Zuschuss. Ähnliches kann sich das Ministerium demnach auch beim X4 und beim X7 vorstellen. Im Umkehrschluss wäre dadurch die Finanzlücke, die noch zu schließen wäre, kleiner.