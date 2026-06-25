Fildern Alarmstufe Rot: Die Bewässerung für die Filder-Landwirte ist eingeschränkt
Die sengende Hitze dauert an. Der Zweckverband Filderwasserversorgung ruft nun dazu auf, Trinkwasser zu sparen. Welche Konsequenzen hat das konkret?
Die sengende Hitze dauert an. Der Zweckverband Filderwasserversorgung ruft nun dazu auf, Trinkwasser zu sparen. Welche Konsequenzen hat das konkret?
„Achtung! Bitte dringend Trinkwasser sparen!“ Schon am Dienstag hat die Stadt Filderstadt die Bevölkerung für den Zweckverband Filderwasserversorgung (Fiwa) und die Filderstadtwerke um einen sparsamen Umgang mit Leitungswasser gebeten. „Die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger in Filderstadt ist zwar jederzeit gesichert, dennoch stellt der aktuell sehr hohe Verbrauch die Wasserversorgung vor große Herausforderungen“, heißt es in einer Mitteilung.