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Fildern Alarmstufe Rot: Die Bewässerung für die Filder-Landwirte ist eingeschränkt

Fildern: Alarmstufe Rot: Die Bewässerung für die Filder-Landwirte ist eingeschränkt
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Landwirte der Fildern sollen sich beim Beregnen ihrer Felder einschränken, auch städtische Flächen werden weniger gegossen. Foto: Caroline Holowiecki

Die sengende Hitze dauert an. Der Zweckverband Filderwasserversorgung ruft nun dazu auf, Trinkwasser zu sparen. Welche Konsequenzen hat das konkret?

„Achtung! Bitte dringend Trinkwasser sparen!“ Schon am Dienstag hat die Stadt Filderstadt die Bevölkerung für den Zweckverband Filderwasserversorgung (Fiwa) und die Filderstadtwerke um einen sparsamen Umgang mit Leitungswasser gebeten. „Die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger in Filderstadt ist zwar jederzeit gesichert, dennoch stellt der aktuell sehr hohe Verbrauch die Wasserversorgung vor große Herausforderungen“, heißt es in einer Mitteilung.

 

Keine 24 Stunden später, am Mittwochvormittag, hat sich die Lage zugespitzt. Wie Christoph Traub, der Filderstädter Oberbürgermeister und Fiwa-Vorsitzende, sagt, gab es eine offizielle Mitteilung an sämtliche Verbandsmitglieder und auch die Landwirtschaft. „Stand der Dinge ist, dass wir heute Morgen die Ampelregelung auf Rot gestellt haben“, sagt er. Die Wasserentnahme soll eingeschränkt werden.

Wasser auf den Fildern: Die Lage hat sich zugespitzt

Der Fiwa gehören elf Mitglieder an: die Kommunen Aichtal, Altdorf, Filderstadt, Großbettlingen, Leinfelden-Echterdingen, Neckartailfingen, Neckartenzlingen, Neuhausen, Ostfildern und Wolfschlugen, außerdem die Netze BW Wasser GmbH. Nach der Verbandssatzung beliefert die Fiwa ihre Mitglieder mit dem erforderlichen Trinkwasser. Zudem besteht eine Liefervereinbarung mit der landwirtschaftlichen Beregnungsgemeinschaft Filder, deren Mitglieder haben Zugang zu direkten Entnahmestellen.

Sie und auch andere Landwirtinnen und Landwirte im Verbandsgebiet sind von der Alarmstufe Rot betroffen, denn mit dem Umschalten soll die Bewässerung nun offiziell eingeschränkt werden. „Wir sagen nicht, dass Landwirte die Ernte verkommen lassen sollen“, betont Christoph Traub, jedoch seien sie angehalten, die Beregnung ihrer Felder mit Leitungswasser je nach Kultur zu optimieren und auf die Randzeiten zu verlegen, damit weniger verdunstet. Auch Kommunalverwaltungen und Bauhöfe müssen handeln. Für Filderstadt erklärt Christoph Traub, dass städtische Flächen nun weniger gegossen werden. „Wir werden keine Bäume verdorren lassen. Aber der eine oder andere Sportplatz verträgt es, zwei Tage nicht bewässert zu werden“, sagt er.

An ihr Wasser kommt die Fiwa über zwei Bezugsquellen. Zwei Drittel gelangen über die Bodensee-Wasserversorgung in die Region – mehr als 180 Mitgliedskommunen und -verbände sind hier mit einem Bezugsrecht involviert und entnehmen 670.000 Kubikmeter Rohwasser pro Tag –, ein Drittel kommt übers eigene Wasserwerk in Neckartailfingen. Dieses gewinnt sein Wasser aus dem teilweise mit Neckarwasser – bis zu 40 Prozent – angereicherten Grundwasser. Es wird über Filter- und Enthärtungsanlagen aufbereitet. Die Förderung im Wasserwerk liegt bei durchschnittlich 2,5 Millionen Kubikmeter im Jahr.

Auf den Fildern ist der Wasserverbrauch zuletzt gestiegen

Auf der Filderebene jedoch ist der Wasserverbrauch zuletzt deutlich gestiegen. „Am Dienstag haben wir den Bezug von Bodenseewasser um 15 Prozent überschritten“, erklärt Christoph Traub. Einfach mehr Neckarwasser verwenden, das sei auch keine Option, denn die Filtrationsanlage könne schlicht nicht mehr Wasser verarbeiten. Konsequenz: Der Füllstand im Wasserhochbehälter Drei Linden in Harthausen etwa, dem zweitgrößten von 16 Hochbehältern, die die Fiwa unterhält, ist momentan mit einem täglichen Defizit von 560 Kubikmetern konfrontiert.

Nicht nur Filderstadt ruft die Bürgerschaft aktuell zum Sparen auf. Auch Leinfelden-Echterdingen hat Appelle veröffentlicht. „Bitte verzichtet insbesondere auf das Befüllen privater Pools“, heißt es bei Instagram. Weitere Tipps der Verwaltung: duschen statt baden, Wasch- und Spülmaschine stets voll beladen, Wasserhahn beim Putzen der Zähne zudrehen, Pflanzen möglichst mit Regenwasser und zu den Randzeiten gießen. Der Kreis Esslingen und die Stadt Stuttgart informieren zudem darüber, dass die Wasserentnahme aus öffentlichen Gewässern wie Bächen eingeschränkt ist.

Christoph Traub betont, dass die kommenden Tage und Wochen angestrengt bleiben werden. Daher appelliere er ans Verantwortungsgefühl aller. Dass solche Aufrufe und auch die Einschränkungen grundsätzlich etwas bringen, kann er an den Verbrauchszahlen sehen. In den Hochbehältern Wolfschlugen und Neuhausen hat sich der Füllstand zuletzt erholt. „Man sieht das schon, wenn Landwirte den Bezug einstellen oder statt drei Beregnungsgängen nur noch zwei durchführen.“

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