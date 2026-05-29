Filderstadt Biomarkt Erdi muss raus - „Es ist Wahnsinn, ohne große Not zu schließen“
Den kleinen Biomarkt Erdi an der Ortsdurchfahrt von Bernhausen gibt es schon lange, Ende des Jahres läuft der Mietvertrag mit der Stadt jedoch aus. Was jetzt?
Den kleinen Biomarkt Erdi an der Ortsdurchfahrt von Bernhausen gibt es schon lange, Ende des Jahres läuft der Mietvertrag mit der Stadt jedoch aus. Was jetzt?
„Wir wollen bleiben – für Filderstadt und seine Menschen“, das steht auf dem großen Plakat an der Eingangstür des Bio-Lebensmittelmarkts Erdi in Bernhausen. Es ist ein offener Brief an den Oberbürgermeister Christoph Traub und an den örtlichen Gemeinderat. Formuliert haben ihn die Betreiberfamilie Hässner und das Ladenteam.