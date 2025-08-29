In einem Wohngebiet in Filderstadt-Bonlanden haben Bauhof-Mitarbeiter am Donnerstag eine stark verweste Leiche gefunden. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Es ist eine grausige Entdeckung, die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs am Donnerstagvormittag in Filderstadt-Bonlanden gemacht haben. In der Nähe eines Spielplatzes in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße stand ein Koffer an einem Bachlauf. Passanten meldeten das vermeintlich achtlos weggeworfene Gepäckstück, gingen wohl von einer illegalen Müllentsorgung aus.

Mitarbeiter des Bauhofs rückten an, um den Koffer zu entsorgen. Vor Ort stellten sie jedoch starken Geruch fest und öffneten den Koffer. Darin lag eine Leiche, die bereits stark verwest, zum Teil schon skelettiert war. Die geschockten Männer verständigten die Polizei.

Obduktion am Freitag

Die Kriminalpolizei hat am Fundort sofort die Ermittlungen aufgenommen. Zur Aufklärung der Todesumstände ist bei der Kriminalpolizeidirektion Esslingen inzwischen eine 44-köpfige Sonderkommission eingerichtet. Eine Obduktion des Opfers soll im Laufe des Freitags näheren Aufschluss über das Geschlecht, das Alter sowie die Todesursache und den Todeszeitpunkt geben.

Die Kriminalpolizei hofft auf Zeugenhinweise. Insbesondere interessant ist die Frage, wer in dem Wohngebiet am nördlichen Ortsrand von Bonlanden in den vergangenen Wochen verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat. Wem ist eine Person aufgefallen, die in letzter Zeit in diesem Bereich mit einem Koffer unterwegs war? Wem sind in den vergangenen Wochen verdächtige Fahrzeuge in dem Wohngebiet zwischen der Bonländer Hauptstraße und der Ringstraße aufgefallen?

Soko ist rund um die Uhr zu erreichen

Hinweise nimmt die Polizei rund um die Uhr unter Telefon 07 11 / 39 90 - 660 entgegen. Die Sonderkommission ist auch per E-Mail unter esslingen.kd.soko-hinweis@polizei.bwl.de zu erreichen.